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3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑

置業家居 2021/03/20

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【數據分析】香港樓價近數年受新冠肺炎疫情、外圍因素、中美貿易戰等影響，樓價反覆不定，又升又跌。半新盤業主於額外印花稅（SSD）3年禁售期鬆綁不久即放盤沽貨，雖然二手氣氛回旺帶動成交及價錢，惟從樓價數據

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欄名 : 封面故事

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