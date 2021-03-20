北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬

北角柏蔚山共設有3座，逾半數單位為3房戶型。由於柏蔚山於2018年6月時推出首張價單，故全部單位皆未過額外印花稅（SSD）「鬆綁期」。不過目前屋苑已經暫錄4宗二手買賣成交，平均呎價$24,200。世紀

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