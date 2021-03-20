北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 置業家居 2021/03/20 分享： 北角柏蔚山共設有3座，逾半數單位為3房戶型。由於柏蔚山於2018年6月時推出首張價單，故全部單位皆未過額外印花稅（SSD）「鬆綁期」。不過目前屋苑已經暫錄4宗二手買賣成交，平均呎價$24,200。世紀 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 今日 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 最新專欄文章 更多 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 今日 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 今日 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入