長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 置業家居 2021/03/20 分享： 長沙灣悅雅為單幢盤，於2018年1月進行首輪開售，因此部分單位現時已經過3年額外印花稅（SSD）鬆綁期。目前屋苑共錄得1宗二手買賣成交，呎價$22,093。 香港置業營業經理張志豪表示，悅雅暫錄1宗二手 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 今日 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 今日 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 最新專欄文章 更多 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 今日 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 今日 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入