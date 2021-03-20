大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 置業家居 2021/03/20 分享： 恒地在大角咀收購舊樓打造利奧坊系列新盤，第二期利奧坊‧凱岸於去年4月入伙，今年6月起SSD鬆綁，市場已經有14個買賣放盤。 中原地產分行經理鄭仲明表示，利奧坊‧凱岸現時有14個買賣放盤，入場單位為2座中 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 今日 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 今日 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 最新專欄文章 更多 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 今日 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 今日 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入