大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場

恒地在大角咀收購舊樓打造利奧坊系列新盤，第二期利奧坊‧凱岸於去年4月入伙，今年6月起SSD鬆綁，市場已經有14個買賣放盤。

中原地產分行經理鄭仲明表示，利奧坊‧凱岸現時有14個買賣放盤，入場單位為2座中

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