將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺

將軍澳日出康城MALIBU於本月初起陸續鬆綁SSD，市場上二手成交開始活躍。MALIBU去年入伙至今累錄22宗買賣成交，而3月截至18日則錄14宗成交，包括11宗2房及3宗3房單位，全數已鬆綁SSD，

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