馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 置業家居 2021/03/20 分享： 馬鞍山雲海（雲海第1期）以低密度發展，今年1月起陸續鬆綁SSD，3月未錄成交，而1月至今僅錄3宗二手成交，並全數蝕讓離場，金額介乎$6,000至$204.04萬不等，幅度則由0.03%至12.1%。 蝕 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 今日 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 今日 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 最新專欄文章 更多 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 今日 屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入