馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」

馬鞍山雲海（雲海第1期）以低密度發展，今年1月起陸續鬆綁SSD，3月未錄成交，而1月至今僅錄3宗二手成交，並全數蝕讓離場，金額介乎$6,000至$204.04萬不等，幅度則由0.03%至12.1%。

蝕

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