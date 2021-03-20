屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋雖然要待今年12月才陸續鬆綁SSD，但目前已錄得不少成交，至今沽出約20伙。項目本月截至18日則錄得3宗成交，均由買家支付SSD，同樣屬於開放式戶型，賺價由$23.9萬至$

...