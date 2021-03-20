屯門菁雋 未「刑滿」已有19伙放售 $252萬起進場 置業家居 2021/03/20 分享： 有「龍床盤」之稱的屯門菁雋雖然要待今年12月才陸續鬆綁SSD，但目前已錄得不少成交，至今沽出約20伙。項目本月截至18日則錄得3宗成交，均由買家支付SSD，同樣屬於開放式戶型，賺價由$23.9萬至$ ... 欄名 : 封面故事 相關文章 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 今日 3年大賺有難度 單幢盤升幅遜大型屋苑 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 今日 北角柏蔚山 連辣稅持貨不足3年共蝕$664萬 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 最新專欄文章 更多 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 今日 二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 今日 馬鞍山雲海 低層855呎 3年貶值逾「兩球」 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 今日 將軍澳MALIBU 剛滿SSD 二手業主個個賺 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 今日 大角咀利奧坊‧凱岸 高層2房戶 兩年蝕$102萬離場 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 今日 長沙灣悅雅 部分單位已鬆綁 入場價$465萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入