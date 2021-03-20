二手氣氛轉旺 直擊辣稅鬆綁 半新樓筍盤

近期二手樓市轉旺，不時會有新高價成交，持貨滿3年的一手業主可否趁機沽貨？根據本刊統計，上半年最少有12個新盤額外印花稅（SSD）鬆綁，市場續現二手買賣成交。

業主持貨不足3年需要支付額外印花稅（SSD）

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