青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售 置業家居 2021/03/20 分享： 宏安地產青衣新盤正式命名薈藍（The Met.Azure），位置坐落寮肚路8號，提供320伙單位，屬於2018年投得的青衣最貴地皮，每呎樓面地價$8,491，正申請預售樓花同意書，最快4月份開售。 薈藍 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 今日 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 今日 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 今日 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 沙田 瓏珀山料月底上載樓書 擬下季出擊 2021/03/13 沙田 瓏珀山料月底上載樓書 擬下季出擊 西南九龍 維港滙I首輪開售 5伙4房招標 2021/03/13 西南九龍 維港滙I首輪開售 5伙4房招標 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入