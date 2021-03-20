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青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售

置業家居 2021/03/20

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宏安地產青衣新盤正式命名薈藍（The Met.Azure），位置坐落寮肚路8號，提供320伙單位，屬於2018年投得的青衣最貴地皮，每呎樓面地價$8,491，正申請預售樓花同意書，最快4月份開售。

薈藍

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欄名 : 新盤速遞

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