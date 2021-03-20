初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機

去年由香港設計師協會舉辦歷時三個月的DXT初創挑戰計劃，當中Arical研發的地理人工智能（GeoAI）平台榮獲比賽冠軍。Arical建立的地理AI平台整合大量跨領域數據及人工智能技術，當中以提升地圖

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