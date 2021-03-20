初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機 置業家居 2021/03/20 分享： 去年由香港設計師協會舉辦歷時三個月的DXT初創挑戰計劃，當中Arical研發的地理人工智能（GeoAI）平台榮獲比賽冠軍。Arical建立的地理AI平台整合大量跨領域數據及人工智能技術，當中以提升地圖 ... 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間 2021/03/13 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間 HAUSTAGE「綠色時尚及生活設計館」 打造環保品牌 2年開4間分店 2021/03/06 HAUSTAGE「綠色時尚及生活設計館」 打造環保品牌 2年開4間分店 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 2021/02/27 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 2021/02/27 開第6分店 將軍澳舖佔地4,000呎 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 2021/02/20 ACX@北角匯全新迷你影院 千幾蚊包場邊按摩邊睇戲 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入