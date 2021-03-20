股市波動 轉投磚頭避險

去年盡管疫情令環球經濟轉弱，本港股票市場因受惠於多個中概股回流上市，以及大型新經濟股掛牌，以致整體股市仍十分暢旺。本港新股集資更名列前茅，2020年共154家公司於香港交易所上市，集資金額達近$4,000億港元，為2010年以來最高。

樓市抗跌 利好因素多

港股升勢一直延續至今年年初，不過到了近期卻風雲變色。美國國債孳息率一度攀升，令全球資金一陣子慌亂，並觸發全球科技股大跌。此外，在最新一份財政預算案中，政府擬提高股票印花稅，業界對有關計劃有所擔憂，或會影響到本港市場的競爭力。

港股在內外不確定因素出現下，觸發到市場波動情緒，然而樓市仍未受到波及。筆者預期部分投資者或因避險，而選擇避走股票市場。如要另覓出路，亦有機會將資金轉投相對穩定的樓市。

本港樓市或能成投資者的避難所，主要因其抗跌相對強。綜觀2020全年，盡管疫情肆虐全球，本港以至環球經濟受到拖累，然而樓價仍屹立不倒。根據差餉物業估價署數據顯示，本港2020全年私人住宅售價指數按年只輕微回落0.47%，並且仍處於有記錄以來之高水平。而近期一二手交投暢旺，以至今年1月份售價指數更按月回上升0.13%。

一、二手按揭 料雙位數升幅

股票市場存在很大的不確定性，並且難以預料。近期股市風高浪急，熱炒的新經濟股於短時間內出現大幅波動。相反，本港樓市則獲多項因素支持，包括剛性需求、房屋供應不足以及低息環境持續等，使樓價一直企穩，甚至有上升趨勢，投資風險相對上更為穩陣。

綜觀各項因素，面對反覆動盪的股市，樓價企穩，磚頭有價，或可成為資金避難所之一，相信今年「棄股換樓」個案或有所增加。此外，發展商未因股市波動而延遲推盤步伐，一直推出靈活的置業方案，包括按揭計劃及其他優惠等，以協助買家置業。料發展商將繼續採取相關策略以刺激一手市場，同時二手物業亦有「林鄭plan」高成數按揭的加持，料今年樓花及現樓按揭宗數按年可望有雙位數的升幅。

▲ 筆者預計，港股在內外不確定因素出現下，部分投資者或因避險，有機會避走股票市場，將資金轉投相對穩定的樓市。（資料圖片）