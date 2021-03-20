倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 置業家居 2021/03/20 分享： 英國物業一向備受港人追捧，當中位於英國倫敦南部克羅伊登Queen's Square第1期物業Highgrove Tower，提供227伙，面積525至1,458平方呎，料於今年第二季落成。 Queen' ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 2021/03/13 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 2021/02/27 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 2021/02/20 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 2021/02/06 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 2021/01/30 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入