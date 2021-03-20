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倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便

置業家居 2021/03/20

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英國物業一向備受港人追捧，當中位於英國倫敦南部克羅伊登Queen's Square第1期物業Highgrove Tower，提供227伙，面積525至1,458平方呎，料於今年第二季落成。

Queen'

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欄名 : 海外置業

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