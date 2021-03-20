土瓜灣喜點 鬧市居停 全屬細戶 $480萬起入場

土瓜灣喜點（MY PLACE）地址為北帝街123號，由中國海外及市區重建局合作發展，物業僅1座，單位總數168伙。

喜點3至27樓屬住宅樓層（不設4、13、14及24樓），每層8伙，配置兩部電梯。項目主

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