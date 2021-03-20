  • 23°C
香港時間 : 2021320日 (六) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土瓜灣喜點 鬧市居停 全屬細戶 $480萬起入場

置業家居 2021/03/20

分享：

土瓜灣喜點（MY PLACE）地址為北帝街123號，由中國海外及市區重建局合作發展，物業僅1座，單位總數168伙。

喜點3至27樓屬住宅樓層（不設4、13、14及24樓），每層8伙，配置兩部電梯。項目主

...

欄名 : 屋苑精明眼

相關文章

【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800
今日
【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800
【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬
今日
【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬

最新專欄文章 更多

【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬
今日
【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬
【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800
今日
【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800
天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起
2021/02/27
天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起
天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬
2021/02/27
天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬
天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬
2021/02/27
天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬

上一篇文章

西班牙Microtex 新物料時代

下一篇文章

【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？