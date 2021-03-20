土瓜灣喜點 鬧市居停 全屬細戶 $480萬起入場 置業家居 2021/03/20 分享： 土瓜灣喜點（MY PLACE）地址為北帝街123號，由中國海外及市區重建局合作發展，物業僅1座，單位總數168伙。 喜點3至27樓屬住宅樓層（不設4、13、14及24樓），每層8伙，配置兩部電梯。項目主 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 今日 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 今日 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 最新專欄文章 更多 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 今日 【放售單位】喜點景觀開揚 叫價$480萬 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 今日 【放租單位】喜點新淨企理 叫租$12,800 天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起 2021/02/27 天晉1期港鐵上蓋佔地利 2房入場價$980萬起 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 2021/02/27 天晉1期裝修溫馨 叫價$980萬 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 2021/02/27 天晉1期望開揚景 叫價$1,000萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入