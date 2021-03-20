政治凌駕科學 輕率煞停打疫苗挫信心

以歐洲為首至少20國在未有充分證據疫苗可致血栓下，爭相輕率煞停牛津／阿斯利康針劑，結果歐洲藥品管理局（EMA）表明「安全和有效」後，多國急忙改弦易轍，但恐已無從挽回公眾信心，遏止正在反彈的疫情。歐洲大國今趟政治凌駕科學，可堪各地引以為鑑，港府亦要謀定而動，最終應否轉購另一藥廠的出品。

打針無關血栓 意認政治跟風

EMA周四指出，阿斯利康疫苗與血栓風險提升沒關聯，強調接種利益大於風險，德國、法國和意大利等地昨日隨即復打。

奧地利3月7日以單一血栓案例喊停疫苗後，3個北歐國家隨即加入，但直至德國周一也暫緩接種，才觸發骨牌效應。意大利藥品管理局局長Nicola Magrini坦承，追隨德國和法國停打是個「政治決定」。

不僅意國怕被輿論質疑不夠近鄰謹慎，剛在重要地方選舉敗走的德國政府，最初仿效奧地利，免不了想順應主流民意，挽救民望，爭取時間重整抗疫旗鼓，結果是要科學數據讓路。

德國接種了約160萬劑阿斯利康，接獲7宗靜脈血栓，比率為0.0004%，發病率其實與普通群體相同。倫敦國王學院藥劑教授Penelope Ward也指，英國每日大概165人有血栓，當地及歐盟共逾2,000萬人打了阿斯利康，才僅37宗血栓，但以兩地人口，隨時應有至少1.5萬人會患血栓。

日本歷年來連番輕易叫停或終止推薦百日咳、麻疹、HPV等後來證實安全的針劑，但已令當地人長久對任何疫苗皆欠缺信心。EMA前主席Kent Woods相信，歐盟公眾信心亦勢進一步受挫，最初停打誠屬「不幸」。

法國疫症破頂 疫苗失信難助

歐盟一直有意無意刁難前成員英國所研發的阿斯利康疫苗，法國總統馬克龍更曾毫無證據下形容它對65歲以上人士「半無效」，令「次貨」觀感深植。法國甫煞停接種前，僅兩成人對它有信心。此際巴黎要封城1個月，惟求遏止剛創近4個月高位的新冠確診，阿斯利康又能幫到多少忙？

平衡染疫和血栓風險，劍橋大學風險統計學教授David Spiegelhalter解釋，歐洲最慎重的做法本來應是繼續打針，非主動令人對安全生疑。希臘、比利時、澳洲、加拿大、印度和南韓等近日全沒停止施打阿斯利康，正如本港專家委員會亦沒草率叫停接種疫苗。

比起歐盟，本港勝在已預購了科興和BioNTech共1,500萬劑疫苗，足夠全港市民使用。據衞生防護中心轄下科學委員會主席劉宇隆所指，本港尚有數個月來研究數據，及討論最終應按計劃買阿斯利康，還是改選其他針劑，香港最好是能保持最終選擇的彈性。

責任編輯：陳靜芬