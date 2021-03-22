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沙塵暴歸來

副刊版 2021/03/22

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一天回到2009年，這是前天北京人對巨大沙塵暴的形容。因為真的很久沒遇到那麼大的，把整個天空都變黃的大型沙塵暴了，突然就成為好多人的北京回憶。之前有這麼大的，也是十多年前的春天，北京人笑說，那時股票也是3,000點，電影院還放着《阿凡達》（最近此片在內地重映）。

全國天氣廣播的報告員更搞笑，說北京和上海這周的天氣，一個是要吃土、一個是要淋雨，你們自己選吧！北京顯然選了吃土。

吃土，那也是當年北漂的最大震撼，原來真可以狂風大作沙塵滿天到這地步。沙子從窗邊任何空位鑽進室內，不幸仍留在街上，真的會含着一口沙回來。那不止是十年前的事，林語堂近一個世紀前筆下的北京，起碼在這方面的描寫沒改變：「人們至少要每年一次做好準備，對付來自蒙古沙漠的大風沙。屆時天空陰暗，太陽看起來泛着黃色。塵土鑽進人們的耳朵和鼻子裏，弄的滿嘴砂礫。」

沙塵天氣總共分五級：浮塵、揚沙、沙塵暴、強沙塵暴和特強沙塵暴；前天，北京是達到第四級，視野只能由500米到1,000米，但更重要是心理衝擊，有種末日感。上世紀最長的一次沙塵暴，竟然維持了近二十天。想像微黃光綫，所有接觸的皆為黃沙的景象。上班族發的自拍圖是兵馬俑，說由家去到辦公室後，發覺大家都變成兵馬俑的軍人一樣，被埋在沙泥中。

其實是極難根治，沙塵暴主要由三個要素組成：沙源、不穩定大氣流、強風。春天至夏初是南北氣流碰撞較多的季節，大氣流易生成。而沙源也難以大幅減少，因來自整片北方的蒙古大沙漠，不限於中國境內，不能簡單通過行政或種植手段治理，就當是北方特有的標籤式體驗。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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