「開始服食葉酸了嗎？」每次聚會，我們都會追問Maggie，催促她快生個寶寶，然而每次她都會迴避我們的追問；這次她卻主動帶起話題：「聽說媽媽們都期望生個大B，如要下年一、二月出生的話，現在是三月，是時候預備服食葉酸嗎？」

說起生寶寶，大家都雀躍起來，Fiona搶着說：「對！四、五月就要積極造人，你現在應立即開始服食葉酸！」

Maggie說：「我上星期剛買了一樽，每粒含400微克葉酸，是否足夠？我發現某些牌子達800微克！」

「可以了，對於預備懷孕、適齡生育的女士，每日建議葉酸攝取量為400微克，孕婦應攝取600微克，餵哺母乳的媽媽則建議500微克；預備懷孕的話，應在受孕前兩至三個月，或不少於一個月前，開始服食葉酸補充劑，以確保身體達到足夠的葉酸水平。」我說。

Maggie丈夫Ken也加入我們的對話，他問：「只有葉酸要預早服食，其他維他命就不用嗎？」

「葉酸對胎兒的腦部及中樞神經系統發育非常重要，葉酸攝取不足會增加胎兒患上神經管缺損症的機會，出現先天性大腦及脊柱發育異常，亦會導致胎兒早產、體重過輕，以及成長過程發展遲緩。」我頓一頓，續說：「因為神經管缺損症可在受孕後一至兩個月出現，但往往孕婦在這段時間或以後才發現自己懷孕，所以受孕前攝取足夠葉酸，比任何其他營養素更重要。」

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