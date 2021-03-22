據報有小女星主動向生果店提出長期合作，叫對方每星期都送水果給她，然後她會在其社交平台「post多啲」。後來，她見人家沒反應，繼續追問，生果店負責人最終直接拒絕，她才肯停口。這種擺明車馬叫人長期免費供應生果，面皮要有幾厚先講得出呢？現在個個都能在自家社交媒體發放消息，身為公眾人物、KOL，又或甚麼甚麼達人，要知道私下向人索取着數之事，都會有被曝光的可能。當然，小女星不是第一個，亦不會是最後一個。

2018年，英國YouTuber Elle Darby，想跟情人在愛爾蘭都柏林的Charleville Lodge Hotel過情人節，於是老實不客氣地發電郵向酒店要求4天免費住宿，並說自己分別在YouTube擁有9.5萬粉絲，而IG也有逾八萬訂閱云云。殊不知，有性格的酒店老闆Paul Stenson毫不賣帳，在酒店的社交網站發文：「我們也有18.6萬個FB粉絲，縱然有這個人數，但天呀，我也絕不、絕不叫任何人免費給我任何東西……我也會建議你日後像其他人一樣，自己假期自己付費，若有酒店認為你的推介有價值，他們或許會主動給你升級到套房也說不定。這樣做，至少會令你看來多點自重和少點尷尬。」他在下款簽名後還補加附註：「P.S.（關於你要免費住宿4天的要求）我的答案是：No。」

俗語有云：「面係人哋俾，架係自己丟嘅。」雖然Paul Stenson有點「寸嘴」，但像Elle Darby這種貪便宜的肉酸行徑，被人揚開確又與人無尤。廣東話有個字叫「攨」，指厚着面皮／死纏爛打之方式去攞着數。不要以為喜歡攨嘢／攨着數者，皆盡是明星仔又或小KOL，在香港做過酒店、餐廳、服裝、化粧品或搞event的公關，都可告訴你一大堆故事，厚着面皮左攨右攨盡攨喪攨兼攨完再攨者，當中不乏名媛和你我皆認識的名人。