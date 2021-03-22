Google Chrome 新增即時字幕功能 行政人員版 2021/03/22 分享： Google Chrome最近推出更新，推出即時字幕功能，自動為音樂及影片添加字幕，適用於Windows和Mac版Google Chrome。 用戶只要更新到最新的Chrome 89版本，就可在「設定」 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG擬推兒童版 保障年輕用戶私隱 今日 IG擬推兒童版 保障年輕用戶私隱 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 2021/03/19 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 2021/03/19 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 2021/03/18 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 維基百科針對科企 擬推收費版 2021/03/18 維基百科針對科企 擬推收費版 Google Chrome Microsoft Windows 科技軟件 Mac電腦 科技硬件 IT技術 科技行業 創新科技及應用 Google 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入