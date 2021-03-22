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IG擬推兒童版 保障年輕用戶私隱

行政人員版 2021/03/22

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社交平台接觸面廣泛，更拓闊到小童，為保障年輕用戶私隱安全，近日社交平台Facebook（fb）計劃打造兒童版Instagram（IG），專門為13歲以下兒童提供服務。IG負責人Adam Mosseri

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欄名 : 科技新知

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