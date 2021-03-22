IG擬推兒童版 保障年輕用戶私隱 行政人員版 2021/03/22 分享： 社交平台接觸面廣泛，更拓闊到小童，為保障年輕用戶私隱安全，近日社交平台Facebook（fb）計劃打造兒童版Instagram（IG），專門為13歲以下兒童提供服務。IG負責人Adam Mosseri ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Chrome 新增即時字幕功能 今日 Google Chrome 新增即時字幕功能 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 2021/03/19 WhatsApp最新版本 不支援iOS 10以下 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 2021/03/19 旗艦手機芯片短缺 Galaxy Note今年難推 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 2021/03/18 Apple Car委外代工 料年產100萬輛 維基百科針對科企 擬推收費版 2021/03/18 維基百科針對科企 擬推收費版 Instagram Facebook Facebook（美：FB） 科技行業 科技軟件 科技硬件 創新科技及應用 服務 產品 社交平台 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入