拜登版印太戰略 印度願上美戰車嗎？

中美高層阿拉斯加之會在鏡頭前各不相讓，美方開場率先超時發言攻擊中國，中方毫不示弱，批評此非待客之道，質問美方這一切都是精心策劃、想居高臨下對話嗎？「你們沒有資格說從實力的地位出發同中國談話。」的確，美方會談前搞了不少動作，又是制裁、又是試圖聯合盟友，推動印太戰略圍堵中國。

中美會談前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪盟國日本及南韓。眾所周知，日韓所在地區慣稱「亞太」。不過，美國官員張嘴閉嘴盡是「印太」，以至朝鮮半島局勢也跟印度洋扯上了關係。

忘記名字總是尷尬的。美國78歲高齡總統拜登（Joe Biden）最近在白宮活動上，似乎一時忘記了奧斯汀名字，甚至說不出「國防部」，竟稱對方為「主持那機構的那個人」（the guy who runs that outfit）。但這也總好過說錯名字。美國角力中國的大戰略，現在就面臨「叫錯名」的風險。

印太成「華府八股」 亞太絕口不提

特朗普（Donald Trump）政府提出的印太戰略，拜登看來照單全收。「印太」一詞可謂已成「華府八股」，一段時間前已在官方文件和表述中基本取代了「亞洲」。「亞太」更是絕口不提，好像嫌這個客觀的地理名詞不夠針對中國意味，政治不正確。

印太戰略到底是甚麼？「印太」這詞其實在短短10年前還名不見經傳。奧巴馬（Barack Obama）政府當年對華戰略只是「重返亞太」、「亞太再平衡」。同期的日本前首相安倍晉三提出聯合美國、澳洲、印度「亞洲民主安全之鑽」構想，也只算是個雛形，尚未正式拋出「印太」。

「印太」開始引發華府決策者想像，也許要數美國資深傳媒人卡普蘭（Robert D. Kaplan）2011年《季風：印度洋與美國權力的未來》（Monsoon：The Indian Ocean and the Future of American Power）一書。該書以遊記方式梳理歷史，主張印度洋地區會是未來世界的地緣政治中心。

印度洋 未來世界地緣政治中心

卡普蘭由印度次大陸、阿拉伯半島講到東非，認為印度洋自古以來就地位顯著。印度洋定期的季候風，讓古時伊斯蘭商人以海路建立起貿易網絡，奠下今天區內經濟與文化格局基礎。今天與過去不同的是，重點商品換成了石油。

卡普蘭認為，石油是印度洋經濟與地緣政治的驅動劑。他在書中指出，印度當年正準備成為全球第三大石油入口國，僅次中美，其中印度超過90%石油都經印度洋運輸；中國比率也不遑多讓，比率超過85%。印度洋因此注定成為中印大國博弈場所，兩國都嘗試在印度洋鞏固本國能源安全，並對彼此動作感到警惕。

《季風》因此提出，即使美國的超級大國話語權，未來無可避免會「優雅地下滑」，美國亦應借助海軍世界第一的優勢，在印度洋主持大局，降低中印兩個新興大國爆發戰爭的機會，這樣美國才可繼續馳騁天下。

卡普蘭當年的新穎見解，加上安倍晉三暗力推動，「印太」概念終在特朗普政府之下，演變成美國國家戰略，其思路也有着「特色」小算盤。特朗普利字當頭並不喜歡美國傳統聯盟，認為盟國白吃、美國蝕本，而印度無論從人口規模還是經濟增長看，都是有望未來與中國對等一拼的角色；印度亦非美國盟國，能讓美國以低成本圍堵中國，比日韓更值得拉攏。

印度洋太平洋夾擊華 圍堵嚴密？

不管拜登及其團隊內心怎麼想，特朗普時期的很多東西，他們政治上並無法隨意改變，對華強硬就是這樣，當中也包括印太戰略。「印太」比「亞太」聲勢更為浩大，可顯得從印度洋、太平洋兩個方向夾擊中國，包圍更嚴密，「亞太」當然不能再提，必須改說「印太」。

可是靈魂拷問來了：美國這麼強調這個「印」字，印度願意上美國戰車嗎？

印度的確與中國有不少牙齒印，搶盡新聞標題的邊境衝突還不是重點。縱中印邊境問題糾纏不清，1962年之戰更是印度難以忘懷之痛，但喜馬拉雅是中印天然國界，任何一方皆難以按自己願望改變現狀。中印邊境爭議難以改變大國力量平衡，美國利用空間極為有限。

中印在印度洋的逐鹿則不同，影響着世界格局發展，美國介入空間亦廣闊得多。正如卡普蘭點出，中印兩國能源安全與貿易生命綫都在印度洋，兩國必然設法捍衞和鞏固。中國在巴基斯坦、斯里蘭卡、東非吉布提等地布局「海上絲路」，正是一帶一路全球大戰略的一半，其目標雖然並非遏制印度，可是客觀地理上確是繞着印度走，並與印度傳統勢力範圍重疊，印度起疑也是無可厚非。

與此同時，印度是個驕傲的民族，一心要清雪殖民恥辱，眼見新中國明明與印度獨立同期建國，今天綜合國力卻比印度強得多，還到印度洋四處落腳，自然不容易接受。而明顯不過，美國海軍是印度洋以至全球海域的支配力量。印度因此也受到印太戰略一定吸引，除借美軍在印度洋平衡中國，還藉靠攏美國、日本與澳洲，東進太平洋對中國「還以顏色」。印度去年在中印邊境流血衝突後，就把海軍開到南海，擺明向中國示威。

印在中美間 覓不平衡三角關係

然而，這並不代表印度會全情投入美國印太戰略，與中國拼到底。印度渴望成為一流國家，獨立於中美以外，惟鑑於現實差距，與中國為敵則意味必須投靠美國，自證失敗。美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）教授布蘭茲（Hal Brands）指出，印度在中美之間，尋求的是不平衡三角關係，偏向美國多一點；強迫印度公開選邊站，只會把它推開而非拉來。他斷言，美日印澳四國機制，無法成為特朗普政府曾暗示劍指中國的亞洲北約。

美國親近印度也存在自身方面的難度。印度是俄羅斯軍火忠實大客，並正採購S-400防空反導系統，惟美國卻威脅把對俄制裁長臂伸至買方，激起印度強烈反感，拜登政府至今就這問題並無軟化迹象。另一方面，近14億人口印度雖為全球最大民主國家，人權狀況卻不理想。印度總理莫迪（Narendra Modi）政府實施強硬宗教與少數民族政策，更直接撤銷克什米爾自治地位。拜登以民主人權為旗對抗中國，過分拉攏印度卻會自損號召力。

印太亞太混為一談 外交恐犯錯

特朗普執政4年後，美國固有同盟體系已受嚴重動搖，印太戰略更加難以成功。美國如今也缺席亞太自由貿易體系，對華包圍圈已出現重大漏洞。美軍航母威懾能力受到中國在台海、南海挑戰，方向也在亞太而非印度洋。美國在印度洋的資產更遠不如亞太豐富，沒有日韓澳紐菲這些盟友，沒有西太平洋多個自由聯合協定島國，還怎樣圍堵中國？

其實，「印太」把印度洋、亞太兩個截然不同地區混為一談，美國恐會因此犯錯。亞太已享受了數十年長期和平，南亞卻始終戰亂衝突不斷。美國刻意強調「印太」，甚至以此抹去「亞太」，只會徒增外交政策失準、力量過度擴張風險。布林肯今次訪完日韓，不隨奧斯汀訪印度，而選擇到阿拉斯加參加美中會談，確是可圈可點。

▲ 美國總統拜登（左）冀藉印太戰略、美日印澳四國機制，以劍指中國；但將印太與亞太混為一談，美國恐會因此犯錯。（法新社資料圖片）