台灣應對旱情 求神不如求己

今天是「國際水資源日」，台灣中南部水塘早前卻拉起警報，存水量最大的曾文水庫，儲水量僅剩15.3%，全台灣四分之一農田因缺水休耕。別以為這只是台灣一地的旱情，若情況再拖2個月，不但衝擊半導體製造商台積電的股價，還可能進一步打亂全球芯片（又稱晶片）的供應秩序。

台最大水庫 儲水量僅剩15.3%

愈益變化難測的老天爺，去年罕有地沒讓颱風過境台灣，蒼天不降甘霖，除曾文水庫外，台中的石岡壩、南投霧社水庫、苗栗明德水庫、新竹寶山第二水庫的存水量，全部徘徊10%水平邊緣；全台第四大的台中德基水庫，儲水量更創47年新低，只餘7.6%；台南白河水庫的蓄水量，甚至歸零。

里昂證券近日就台灣缺水窘境發表策略報告，指台灣政府和企業若無法在2個月內提出「撲水」方案，恐將打擊去年力撑台灣經濟的科技產業，其中又以半導體、面板、電路板受害最深，即包括台積電和聯電等半導體巨企。

半導體業「食水深」，旱情下首當其衝。我說的「食水深」，豈止利錢厚，還有耗水量大。

生產12吋晶圓 耗水逾萬公升

總部設於香港的非牟利組織「中國水風險」指出，每塊12吋晶圓的生產過程需耗上8,327公升食水和5,678公升「超純水」（Ultra Pure Water）。甚麼是超純水？它的純度較飲用水高出數千倍，得以1.4至1.6倍的飲用水來提煉。試想像，小小一塊晶圓已經「吃掉」1萬多公升用水，每月處理4萬塊晶圓的大型加工場，耗水量不得了。

疫情打亂全球的芯片市場，導致福士（Volkswagen）、日產（Nissan）、福特（Ford）、三星（Samsung）、蘋果（Apple）等國際巨企爭奪芯片貨源，促使台積電等大戶水漲船高。為應付國際市場需求，台積電每日的耗水量超過15萬噸，一整年下來，便抵得上全香港超過20天的用水量。

做好節約減排 更符合天道

照書說，台灣海島型的地理環境，平均年降雨量約2,500毫米，是全球平均兩倍以上，應無缺水顧慮。實際情況卻是，台灣人均每年水資源分配量只及全球平均的六分之一，歸納因由如下：第一，山區陡峭、河川短促的地形，加上水土保育不足，雨水大多迅速流入海洋；第二，在全球氣候變化下，短時間暴雨的次數增加，雨量來得猛，卻因地形因素流失得更快，無補於事；第三，水庫淤積嚴重、自來水管高滲漏率、水費偏低以致缺乏節水誘因等，也一一影響食水供應。

台灣有一說法，指在清朝、日治時期和1963年遇上大旱，台中大甲鎮瀾宮舉行祈雨法會後，均獲神明庇佑，求雨得雨。面對這次災情，3月初亦有以千計信眾齊集求雨，期望媽祖再顯神威。

面對旱情，望天打卦可以理解，但地球先生病了，無法全歸咎地形地貌，人類更應反求諸己，做好節約（節水及節能）減排（例如污水循環再用），或許更符合天道。台積電大概也明白水資源稀缺將威脅產業長遠發展，在2019年的企業社會責任報告裏強調「水管理」，並在節水及使用再生水下功夫。去年，台積電更參與RE100的國際倡議，成為全球首家半導體業者承諾在2020至2050年間達成100%使用可再生能源的目標。

生態保不住，神山也可崩塌--這是台積電、台灣，乃至全球都要懂得的生存之道。

▲ 台灣今年初面對旱情，中南部水塘儲水量嚴重不足，恐打擊台灣的科技產業。（中通社資料圖片）