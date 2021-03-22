化粧品「走」磨砂 美容也可環保

歐盟提出新法例草案，建議禁止化粧品內含有微塑膠。市面上不少化粧品都含有所謂磨砂，主要以微塑膠製造，容易流入海洋造成污染。本港海洋微塑膠問題因化粧品緣故愈來愈嚴重，消費者需謹慎。

歐盟提新草案 倡禁含微塑膠

歐洲委員會準備就微塑膠禁令草案進行審議，針對消毒液、農業與醫療用品、化粧品等多類產品實施，若獲通過，料明年生效。

部分行業例如化粧品將會獲得多達8年的時間淘汰微塑膠，慢慢轉用可自然分解、較環保的磨砂替代品。

美國早在2015年已實施《無微珠水域法》，禁止商家製造、包裝或售賣任何含有微型膠珠（體積小於5毫米）的可沖洗化粧品，設有一定寬限期，截至2017年不得生產，2018年則不得從海外引入或運輸。南韓在2017年，亦針對含體積小於5毫米微型膠珠的化粧品採取類似禁令。

此類禁令並非出於消費者安全角度，因現時並無證據顯示，化粧品內的微塑膠會直接危害人類健康。

維港每百立方米 含3.6萬微塑膠

然而，磨砂在用水沖掉時，會流入海洋被魚類及其他海洋生物吃下。微塑膠被魚類吃下後，會導致其腸道變形，影響活動與反應能力。微塑膠亦容易粘附農藥或塑化劑等有害物質，一旦進入食物鏈，則最終會為人類帶來健康風險。

中文大學與公開大學一項研究已發現，維港水域每100立方米海水有多達35,642件微塑膠，假設一桶蒸餾水容量為18公升，則每桶水有6.4件微膠粒。這些微塑膠當中屬珠狀與類球狀的最多，佔96.8%，由此推斷污染源為護理及化粧品當中的微型膠珠。

據立法會環境事務委員會去年文件顯示，政府認為立法規管過程漫長，涉及冗長諮詢，訂立合適而清晰的規管模式，以及讓業界清理存貨等，因此認為需要先推行自願性淘汰計劃。港府將推行為期2年的自願淘汰計劃，與業界推出「不含微膠珠約章」，讓商家自行制定停止或減少生產、進口、銷售含微塑膠的個人護理及化粧品的時間表，再觀察計劃成果。

自然替代品 如粗鹽亦可磨砂

消費者的意願或是說服商家改變的主要原因。環保活動Beat the Microbead早年督促消費者反思，嫩滑肌膚是否值得以後再無飲用水或可食用的魚類，逐步驅使強生公司、P&G及Unilver等品牌逐步淘汰微型膠珠，使用自然替代品例如粗鹽（見表）。本地亦應加強有關宣傳教育，冀毋須法律規管，亦可助化粧品走塑。

▲ 不少護膚品都含磨砂，主要以塑膠製造，容易流入海洋造成污染。（資料圖片）