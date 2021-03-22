儲局左右為難 扭曲操作未嘗不可

美國長期國債債息急升，無疑成為近期市場焦點。在最近一次貨幣政策會議後，聯儲局並沒有推出針對債息上升的措施。由於貨幣政策選擇空間有限，未來推出扭曲操作的機會顯著上升。債息抽升，難免對股市施壓，增加波動性。惟只要儲局繼續維持大規模資產購買計劃，美股仍然有望受支持，轉勢言之尚早。

事實上，雖然美國10年期國債孳息升穿1.7厘，與歷史均值相比，仍屬極低水平。再者，扣除超過2%的通脹預期後，實質利率仍然為負值。在如此寬鬆的利率環境下，資產價格依然出現震盪，凸顯早已習慣央行貨幣政策百般呵護的金融市場的脆弱性。

誠然，長息上升速度之快，並不尋常。美債10年孳息在2020年8月低位只有0.51厘，年底時達到0.91厘，今年3月更升穿1.7厘。如果以百分比計算，目前的10年美債孳息比去年8月的低位高出約240%。利率上升的速度，是令市場措手不及的主要原因。

通脹預期升溫 推升美債息

債息上升的推動力，來自顯著升溫的通脹預期。儲局關注的通脹預期指標，是讀起來比較繞口的「從今開始5年後對再未來5年的遠期通脹預期」（5-year 5-year forward）。該指標在最近一年內，上升約1個百分點，反映市場認為未來物價上升速度將加快。

如果投資者認為未來物價上升壓力增加，就會要求更多利息回報，以抵銷持有債券的本金購買力下降。在其他因素不變的情況下，通脹預期愈高，債券的收益率亦愈高。美國10年期國債孳息從去年8月低位開始的升勢，與5-year 5-year forward的走勢相當脗合（見圖1）。通脹預期的升溫，很大程度上解釋了美國10年期國債孳息的上升。

聯儲局在金融海嘯後推出多輪量化寬鬆措施，表面上並沒有造成嚴重的物價上升壓力；相反，聯儲局決策者往往抱怨物價上升得太慢，未能達標。這種不以為然的態度，選擇性地忽視了股市及樓市等資產價格的升幅，以及醫療、教育等重點服務行業價格的升。通脹永遠是貨幣現象，而美國貨幣供應的增速，已經達到令人膛目結舌的程度。

財策幣策刺激 美貨幣供應飈

美國廣義貨幣供應（M2）從2020年3月開始急升，一發不可收拾。在今年1月，美元M2按年升幅達到破紀錄的25.8%。換言之，美元的總量在一年之內增加了超過四分之一。考慮到如此驚人的貨幣超發，對貨幣購買力的擔憂就顯得理所當然。

貨幣供應急升，由激進的財政及貨幣寬鬆政策雙管齊下造成。在財政政策方面，全面控制白宮、眾議院、參議院的民主黨，已經擺明毋須與共和黨達成任何妥協，就可以不斷推行大規模財政刺激計劃。1.9萬億美元的方案，在參議院沒有獲得任何共和黨人支持的情況下通過，就是最有力的證明。目前，美國總國債規模已經超過28萬億美元，佔GDP比率升至130%，比上世紀70年代水平高出整整100個百分點。

政府的大規模舉債行動，又得到名義上獨立的聯儲局配合。聯儲局憑空印鈔買債的量化寬鬆措施，間接「貨幣化」美國債務。聯儲局持有的總資產，預計在2021年將達到9萬億美元，佔GDP比率超過35%。在金融海嘯前，該比率長期維持在5%至6%之間。極其罕見的超強力財政和超寬鬆貨幣政策的組合，導致美元貨幣供應的增速遠超其他發達經濟體的貨幣。

市場上部分意見認為，債市的表現反映聯儲局有必要提早加息，收緊貨幣政策。然而，聯儲局在調整利率前，首先需要減慢量寬步伐，直至完全停止資產購買。這個過程需時多長，不得而知。更重要的是，就算聯儲局有意收緊貨幣政策，債息亦未必會掉頭向下。畢竟，加息顧名思義，就是上調政策利率。聯邦基金利率對短期市場利率影響較大，對較長久期（duration）的債息影響則較為間接，惟理論上，加息對整條孳息曲綫都會產生拉升的作用，只是程度不同。為了遏抑長息上升，而上調短息，是相當迂迴的邏輯。

量寬創造巨額流動性 覆水難收

遺憾的是，對儲局而言，反向措施同樣不可為。聯儲局的最新預測，把美國2021年GDP增速從4.2%大幅上調至6.5%。既然對經濟前景如此樂觀，就無任何理由進一步放寬貨幣政策，加大量寬規模，以壓低債息。

儲局過去數年創造的巨額流動性，可謂覆水難收，造成目前左右為難的局面。既然收緊或放寬幣策均不可行，就只能在保持利率、量寬規模不變的條件下，嘗試壓低長息。扭曲操作（operation twist）或值得一試。

儲局目前每月資產購買規模為1,200億美元，其中包括800億美元美國國債，與400億美元按揭抵押證券（mortgage backed securities，MBS）。由於美國樓市暢旺，減少MBS購買規模不會造成明顯的負面影響；同時，只要聯邦基金利率維持不變，美國短期債息有望繼續低企，減少購買短期國債，問題亦不大。把削減購買MBS與短期國債的金額，轉移至購買長期國債，以托起其價格，壓低其孳息，就是扭曲操作的主要原理。

美股短期波動難免 轉勢還尚早

這樣做的好處，是在不影響整體貨幣政策取態的前提下，增加對長期國債價格的支持，嘗試減輕長息上升壓力。誠然，扭曲操作理論上可行，但成效仍須實踐驗證。惟在聯儲局騎虎難下的情況下，扭曲操作恐怕是僅有的未嘗不可的選擇。

若聯儲局不推出類似扭曲操作的針對措施，通脹預期升溫將繼續推升長息，短期內股市的緊張氣氛難以得到紓緩。然而，從2009年3月的低位開始，美股升勢一直受到聯儲局總資產規模膨脹的支持（見圖2）。2017至2019年期間，受惠於減稅、去監管等政策，美國經濟增長改善。即使當時聯儲局嘗試縮表，美股依然延續升勢。惟2020年第一季的疫情衝擊，幾乎把美股打回2017年初的原形。聯儲局再次不遺餘力地購買資產，也重新把標指與聯儲局總資產兩條綫連在了一起。以史為鑑，美股短期波動難免，但轉勢言之尚早。只要聯儲局維持量寬規模不變，美股仍然有支持。

▲ 美國聯儲局過去數年創造的巨額流動性，可謂覆水難收，造成目前左右為難的局面，而扭曲操作或值得一試。（法新社資料圖片）