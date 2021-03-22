美施下馬威圖欺壓 中國亮劍鬥而不破

為期兩天的中美阿拉斯加會談結束，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪開首時用了16分鐘，打開天窗說亮話，一吐緊貼與會前美國四出拉攏其他國家抹黑中國、又制裁中港24名官員等連番鬱結及不合外交禮儀的對待，相信中國希望化被動為主動，爭取今後應對美國時，建立起碼互相尊重的新方式，但雙方如何能維持鬥而不破的格局，在環保、疫情等範疇合作共贏，須小心平衡取捨，摸索新經驗。

美開場白再抹黑 中方趁機大回擊

按照協議，中美4名高官原定各有兩分鐘開場白，惟美國不顧外交禮儀，在向外公開的開場白中，繼續肆意抹黑攻擊中國，楊潔篪隨即被外界形容為「發飈」，清楚闡釋中國立場，直斥美方沒有資格居高臨下同中國說話。國際媒體幾乎眾口一詞，指美國國務卿布林肯表現震驚，要臨時留下記者作回應。

由在視像的美日印澳四國峰會拉攏盟友制華，到親身前赴日韓會談，兼夥東京發表罕有聯合聲明劍指中國，布林肯惡意滿盈。他背離國務卿慣例，路經中國而不入，還要把拜登即位後中美首個高層面談，安排在回程中途的阿拉斯加，中方不滿，自不待言。

比起以往一直對美國忍讓的低姿態，楊潔篪今次在國際舞台公開發炮，相信有意反客為主，提出三大要點為中美長遠關係，重新定調。首先，他強調，中美都是大國，美國沒有資格居高臨下同中國說話，與華打交道，須建立在相互尊重的基礎，反映了內地漸成主流的觀點，也與國家主席習近平早前於兩會提出的「平視世界論」一脈相承。

其次，楊從意識形態上申明，美國價值不就是國際價值和輿論，中方信奉和平、自由等人類共同價值，支持以聯合國和國際法為本的國際體系和秩序，不是白宮自己，或拉攏丶甚至威迫所謂盟友而訂的規則。

此外，他要求白宮放棄零和博弈思維，強調雙方在抗擊疫情、復工復產等有很多共同利益可追求。美方還沒回過神來正式回應中方變化之前，新華社周末已發時論搶先透露，中美將在氣候變化領域加強對話，並將建立聯合小組，正是尋求互利的體現，也反映兩國今後走向，不會再是美方說了算。

硬碰硬未成僵局 齊應對氣候變化

雖然西方媒體普遍認為中美分歧明顯，關係可能每況愈下，習近平和拜登短期難以會晤對話，但新加坡國立大學荷蘭籍公共政策教授郝福滿（Bert Hofman）分析，兩國本身能聚首會晤已意義重大，減少了不對話的風險，且雙方可打開天窗說亮話，公開表達立場和忿怨，令人耳目一新，甚或有利長遠雙邊關係，因為勢有更棘手的難題要討論。

誠如郝福滿所言，2013年習近平和奧巴馬加州會談、為巴黎氣候協定奠基的和睦境況，大概已一去不復還，但最重要是拜登全力跟傳統盟友修補關係、習近平埋首明年中共二十大之際，雙方較低層次交流仍能推進無礙，尤其為潛在軍事衝突降溫，並以多邊合作框架，處理氣候問題。

中國今次出招後，美國相信要時間小心調整對華政策。無論雙方是否能帶着理解離開阿拉斯加，未來中美關係仍將暗湧處處，挑戰無限！

責任編輯：黃鑠安