洞悉企業數碼轉型需要　提供一站式解決方案

互聯網在生活上的角色愈來愈重要。受疫情影響，不少企業紛紛數碼轉型，務求在市場上找到新的商機。嘉靈控股集團有限公司（下稱嘉靈集團）執行董事伍敏傑表示，隨着雲端技術的進步與普及，中小企也可以添置企業級、旗艦級的網絡安全產品。作為本港主要IT方案代理商之一，嘉靈集團已經加入了Cybersec Infohub「網絡安全資訊共享夥伴計劃」，透過計劃下的網絡安全資訊共享協作平台與業界交流並了解中小企對網絡安全的需要。

嘉靈集團成立於1977年，由電子零件代理起家，發展至今逾40年。隨着資訊科技（IT）的不斷進步，該集團自千禧年起積極轉型，拓展業務範疇，包括企業IT品牌代理及消費性電子產品代理。到了2005年，集團成功在新加坡上市，展開新里程。伍敏傑表示，集團的IT業務以香港和澳門市場為主︰「我們旗下有3間代理商︰嘉靈（KARIN）、廣博電腦（COMPUCON）及翔靈科技（SEN SPIRIT TECHNOLOGY），代理了逾20個IT範疇的品牌，包括國際知名品牌及國內一綫品牌。完善的產品目錄讓我們可以幫助客戶度身訂造IT解決方案。」

引進國內品牌 助客駁通國內市場

伍敏傑留意到不少本地企業與大灣區、其他國內城市有業務往來，所以嘉靈集團亦積極引進國內一綫品牌，例如華為、阿里雲、Sangfor（深信服）等，提供更符合客戶需要的IT和網絡安全等方案。

「我們近期推出了一個嶄新的解決方案組合，主要結合了阿里雲Global Accelerator和其他供應商的解決方案，實現跨地域網絡部署幫助在香港、國內均有業務的客戶提升競爭力。」他補充，近年國內IT解決方案的發展非常迅速，產品能配合港企進軍國內市場發展的需要。嘉靈集團未來會繼續加強在這方面的投入，配合已經代理多年的品牌，為客戶提供一站式的解決方案。

▲ 嘉靈集團了解到雲端技術的發展加快，企業開始將數據存放在雲端上，故雲端的網絡安全亦不容忽視。圖右為嘉靈控股集團有限公司執行董事伍敏傑；圖左為嘉靈集團旗下SEN SPIRIT TECHNOLOGY（SST）總經理甄啟勇（Billy）。

與時並進 保障雲端安全

網絡安全與業務營運的風險管理息息相關。伍敏傑解釋，不論企業規模大小，他們均有暴露在黑客攻擊的風險，現有系統亦可能出現新安全漏洞；如員工網絡安全認知不足，有可能會開啟來歷不明的電郵令系統植入漏洞。因此，企業並不是購置一套解決方案就可以永久確保公司的網絡安全。「企業需要意識網絡安全風險如何轉變，與時並進，才能有效控制風險。企業亦需要一個能夠更新、升級的系統才能夠應對愈來愈複雜的網絡攻擊。」

另一方面，隨着近年雲端技術的發展加快，企業開始將數據存放在雲端上，故雲端的網絡安全亦不容忽視。嘉靈亦提供針對雲端的網絡安全解決方案，防止安全漏洞和黑客入侵。「與傳統需要花費昂貴的價錢投資設備和系統不同，在雲端上，用戶可以較相宜的價錢使用一套企業級安全系統，這些網絡安全平台可為客戶處理較新的網絡安全問題，讓中小企業毋須聘用強大的IT團隊，亦可得到充分的網絡安全保障。」

中小企可向Cybersec Infohub尋求支援

伍敏傑表示，中小企在市場上很容易被忽略，但卻是一個基數很大的群體，他們亦未必了解面對網絡安全問題時可以從哪方面尋求支援；代理或供應商亦很難主動接觸中小企。Cybersec Infohub的推出正好能夠成為中小企與科技業界之間的橋樑。

由於IT資訊大多是英文和海外網站上發布，伍敏傑指中小企未必有渠道去接收這方面的最新資訊，而Cybersec Infohub有一個開放和由社群主導的協作平台，除了整合各界分享的網絡安全資訊，例如每日最新資訊、專家撰文等，助中小企掌握網絡安全的最新趨勢和業界動向，亦安排由跨行業專家組成的網絡安全支

援聯盟（Cybersec Connect）為各成員特別是中小企解答與網絡安全相關的問題並提供適切的支援。

伍敏傑留意到Cybersec Infohub有不少用戶會利用平台了解新名詞、最新趨勢，而近期亦有不少人關注黑客攻擊、勒索軟件（Ransomware）等問題。「我們作為計劃成員之一，會因應中小企的提問提出合適的建議。我們亦能從中了解他們的需要，為市場引進新的產品、設計新的解決方案組合，達致雙贏。」他表示，Cybersec Infohub是一個多向的平台，很多中小企和資訊科技公司也積極地在平台上交流和互動，提出新問題、新見解，為中小企和業界提升大家應對網絡攻擊的防衞及復原能力。

Cybersec Infohub「網絡安全資訊共享夥伴計劃」

Cybersec Infohub由政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）及香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）共同管理，計劃旨在推動本地各行業的資訊保安持份者更緊密的協作，共享網絡安全資訊，攜手防禦網絡攻擊。

Cybersec Infohub平台特點︰

•成員可以透過每日快訊，掌握網絡安全的最新趨勢

•中小企可善用協作平台，就網絡安全問題向網絡安全支援聯盟「Cybersec Connect」的業界專家徵詢意見

•平台逢星期三會就當下的網絡安全熱門話題，發表相關文章，提升成員對網絡安全的關注

•平台亦設專區方便特定行業分享及交流，切合行業需求及方便業內人士更緊密協作

任何在香港有營業地址和持有「.hk」域名的機構歡迎加入計劃。

如欲登記成為Cybersec Infohub成員，請瀏覽 https://www.cybersechub.hk/tc/register

（資料由客戶提供）