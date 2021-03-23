每次，大夥兒聚會時，當我拿起碗米飯，我都會被訪問一番。

多年前的戒澱粉減肥，曾引起熱烈討論。十多年後，演變出來的生酮飲食，概念也有點類同，都是戒掉或者少吃澱粉，還配合了一些優質的好脂肪。家琪問我：「你平日也會吃那麼多飯？」我說：「並非多飯，只是一餐一碗，畢竟，人體每天需要約55%的能量來自碳水化合物，即是大家所指的澱粉。」

她微笑說道：「我好一陣子沒吃飯了，感覺好像瘦了一點。」

「當然，澱粉少了，攝取的能量也會降低；而且，當體內肝醣慢慢用完，身體會排走水份；再加上，因為身體糖份不足，便會轉由體內脂肪和肌肉提供能量，體重自然下降，達致瘦身效果。無可厚非，這個方法的確快速瘦身，可是，長期這樣吃，或會出現健康問題；而且，減完再回復正常飲食後，體重又會很快反彈。」我解釋。家琪丈夫說：「我老婆晚餐的確沒有吃米飯，但宵夜會吃薯片和餅乾的。」說罷，家琪盯着他。

「其實，除了米飯外，薯仔、麵包、餅乾、麥皮，甚或意大利粉，都屬於澱粉質。長期戒吃澱粉，卻會令你特別想吃。」我再叮囑她：「碳水化合物能幫助腦部提供能量，對於製造情緒穩定的血清素，也舉足輕重。」

「怪不得了，我發覺太太近來經常無故大發雷霆。」家琪的丈夫若有所悟地說道：「不僅我太太，公司的女同事也一窩蜂戒澱粉，真受不了。」我無奈地說：「沒辦法，人人也想減得快，為達到瘦的目的，或會變得盲目，往往忘記營養的需要，以及飲食均衡的初衷。有時候，新戰友前來面談，她們也會放不下自己根深柢固的戒澱粉瘦身理論，所以，要戰友們少吃容易，着他們多吃點卻反而困難。」