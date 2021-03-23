擁有卡片不代表擁有人脈

早前，跟一班想入公關行業的年輕人分享。

剛入行，一切由零開始，甚麼也沒有，正常不過；但若然已在行頭超過十年，仍未能建立丁點人脈，依然在你最緊急或需要時，不能拿起電話找到可以話到事或能做決策的人幫個忙，那就是失敗。到時，你應檢討一下，對上那十年自己究竟做過甚麼？「儲」到過甚麼？你可能擁有一大堆卡片，但那並不代表你擁有人脈。你認識誰和誰，不值得鬆毛鬆翼，皆因在社會上有點江湖地位的人，一定見過很多人、亦有大把人話「認識」他們。但首先要問的是：他們認識你嗎？更重要的是，當你真正有需要時，能否直接致電對方請他幫手／出手？不可以的話，你的人脈指數仍然是屬於零。

某上市國際品牌、駐守美國總部的公關一姐跟我說：「要替公司安排傳媒獨家採訪，我直接致電×××（當地非常知名和資深的記者），問他有否興趣這樣一個故事便是了。我跟他十載交情，一個電話直接溝通便可以。基本上，對上十年，我未曾發過新聞稿作傳媒邀請。」高層次的公關要辦到一件事，是不會靠新聞稿去聯絡不相識的人的。一個沒能力建立人脈和交情的公關人，即使年資有幾高，也可算是失敗的，皆因公關人最值錢而最難被取代的價值，是你的人脈。其實不僅是公關，一個人去到若干年資，又或在江湖行走相當年頭，若儲到的只是一堆卡片，但到自己需要一個小幫忙或大人情時，卻無處可求，那做人算不算失敗？

寄語年輕人：出來做事，不要只顧盡快上位，建立人脈才是關鍵。因為去到某個層次，彼此能力其實相若，真正決定一個人能否再上一層樓的，是你如何做人。關於人脈，我的心得是：一、需要時間建立，更要用真心經營；二、不能帶着功利的心；三、識於微時的交情最深厚；四、要衷心地喜歡認識不同範疇的人；五、必定是雙向，你有來，人家才有往，你肯為人兩脅插刀，才有資格期望人家跟你赴湯蹈火。