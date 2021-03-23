趙婷的作品《浪跡天地》（Nomadland）拍得工整，關注美國低下層車居族，不慍不火，沒有站在很美國左派的批判企業或制度角度，也沒有浪漫化這種流浪生活形態，平白交代各同類車居族的故事，間或有些詩意的鏡頭，表現實在是相當融進美國。她及此片現在於中國卻備受爭議，官方甚至下令對今屆奧斯卡冷對待，更甚是連帶此作及前作《騎士》原本有機會在中國公映，現在卻一切存疑，可說趙婷是生不逢時。

看到內地評論較多是批評導演本人，多於電影本身，當因為根本沒法觀看此片，難以從作品出發冷靜評戲。但原來內地網上面已能找到全版本資源，有些人先睹為快，觀後感也是跟平常我們看電影的角度不一樣。

譬如有位仁兄和老母親一同看此片，說母親那一代，覺得片中住在車上流浪的女人簡直不切實際，在中國絕不可能。不僅因為中國沒這種車居文化，更重要是，國情大部分認為，還是需要有房子。絕不可能理解片中女主角講過的那點話題：我只是沒有房子，不是沒有家。

另一類觀後意見更情緒化，調笑說，這片拍得好，因為是揭露美帝下的窮苦無產階級生活，講反話說趙婷真不愧是個早年就派過去的臥底。

從外國媒體報道看出，個別具爭議的過往言論，已在被陸續清洗，可以見得，導演或背後的團隊，正在做公關危機處理，以免事件鬧大，影響中國市場開發。不能不提是，趙婷之後還有漫威大製作《永恒族》（The Eternals），原本的算盤是中國或華裔女導演（現國籍仍成疑）首次拍超級英雄大片，或在久未逢荷李活大片的中國市場有大作為。不過，際此中美關係大跌盪時期，身在其中的個人就有點力不從心。