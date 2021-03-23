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「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子

副刊版 2021/03/23

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東京奧運正籌備中，為了增加其作為藝術與文化之城的魅力，預計於7月1日至9月5日舉辦的「Pavilion Tokyo 2021」計劃，集合6位日本舉世知名建築師及2位藝術家，分別設計出獨一無二的亭子（展

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欄名 : 旅事通

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