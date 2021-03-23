「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計劃 草間彌生+妹島和世設計東京亭子 副刊版 2021/03/23 分享： 東京奧運正籌備中，為了增加其作為藝術與文化之城的魅力，預計於7月1日至9月5日舉辦的「Pavilion Tokyo 2021」計劃，集合6位日本舉世知名建築師及2位藝術家，分別設計出獨一無二的亭子（展 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 2021/03/12 宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 2021/03/11 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 2021/03/05 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 2021/02/27 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 2021/02/25 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入