比特幣價值為0？ 印度人或許最明

本月中，比特幣（Bitcoin）價格首次突破6萬美元，其後回落。有分析指比特幣這次突破可能是受惠於美國通過1.9萬億美元紓困方案，市場多了錢，有望為比特幣帶來新一波資金云云。到了3月16日，比特幣價格急跌逾9%，原因是外媒引述印度消息指，印度將立法禁止國民交易及持有加密貨幣。據業界統計，印度目前約有800萬名加密貨幣投資者，持有價值約14億美元加密貨幣。若有關法案真的實施，印度將成為全球首個將持有加密貨幣視為犯法的主要經濟體。

有留意的人都知道，比特幣一段時間大幅波動，去年初才約1萬美元，到今年2月初，Tesla老闆馬斯克宣布購入價值15億美元比特幣資產後，比特幣開始暴漲，不到兩個月飈升近1倍。比特幣備受追捧，但有輿論認為是「龐氏騙局」，比特幣升跌亦容易受市場操控，更像投機工具，此所以印度當局的做法也有其道理。

阿拉伯數字 由印度人發明

比特幣的優劣，市場專家各有分析，一直唱淡比特幣、有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）更聲言，其「內在價值是0」，倒令我想分享數字的歷史。

本報讀者不少天天和數字打交道，大家是否知道阿拉伯數字不是阿拉伯人發明，而是印度人？數字0，亦是印度人發明。人類文明進程當中，0的發明無疑具有劃時代意義：有了0，使得數學運算更方便，金融、經濟市場得以運行；沒有0，便沒有現代數學，也就沒有在此基礎之上建立的現代科學。

在印度數字發明和傳播以前，沒有1、2、3、4、5、6、7、8、9、0這10個符號。那時候，人普遍用結繩來記數，如果數字很大，顯然非常費事。後來羅馬人改進一步，發明羅馬數字：I表示1，II表示2，V表示5，X表示10，C表示100，M表示1,000等等。羅馬記數法是沒有0的，記數的確方便了，但用來運算還是非常不方便。

至於中國，古代記數中也沒有0。中國文化很早就有「空位」概念，例如八卦中「-」和空位，表示「有」和「無」，但沒有0這個數符。

公元前500年左右，隨着經濟、文化及佛教興起，印度河流域古印度旁遮普地區的數學處於領先地位。據說到公元前3世紀，出現整套數字，但各地區寫法不一，其中最有代表性的是婆羅門式：特點是從1到9每個數字都有專用符號表示，我們現在所用的數字，就是由這組數字演化而來。公元7到8世紀，橫跨亞非歐的阿拉伯帝國崛起，向四周擴張的同時，汲取古希臘、羅馬、印度等國先進文化，大量繙譯這些國家科學著作。公元771年，印度一位旅行家去到阿拉伯帝國的巴格達，把隨身攜帶的印度天文學著作獻給當時國王，國王命人譯為阿拉伯文，取名《Zīj al-Sindhind》，這部著作中應用了大量印度數字。

就這樣，印度數字便被阿拉伯人吸收採納，阿拉伯人放棄了他們原本作為計算符號的28個字母，改用印度數字，並且修訂改良，以更方便書寫。阿拉伯人掌握了印度數字（Hindu-Arabic numerals）後，又把它介紹給歐洲人，1202年意大利數學家費波那契（Fibonacci）出版了重要數學著作《計算之書》《Liber Abaci》，書中廣泛使用由阿拉伯人改進的印度數字，西方人開始應用印度數字，但稱之為阿拉伯數字。

至於誰人發明0，有不同說法。一說是古巴比倫人最早使用過，作為早期文明的中心，美索不達米亞文明最早提出了和0類似的概念。公元前6世紀開始，他們用某種印在濕黏土上的楔形符號來記述「空位」，但只是作為一個沒有值的佔位符號，而不是我們今天理解的0，並不具備參與運算的數字功能。

今天意義的0，據說最先是在古印度文獻出現，巴赫沙利手稿（Bakhshali Manuscript）是一份寫在樺樹皮上的數學文本，1881年在英屬印度的巴赫沙利村發現，現存於牛津大學的圖書館。它被認為是現存最古老的印度數學，可追溯至公元3世紀。考古學家發現，手稿中有黑點標識，相信是世上迄今最古老的0符號，只不過當時是實心小圓點「•」，後來才演化成小圓圈「0」。

有別於美索不達米亞文明，又或者瑪雅文化中出現過的0，印度人的0並不是佔位符號，不只單純表示「空位」，而是作為一個數字，將「甚麼都不存在」的概念量化，成為運用在數學演算中的概念，參與運算，具有與其他9個數字相同地位。到了11世紀，同樣經過阿拉伯商人中轉，0變成了阿拉伯數字。

印度「虛空」概念 0的思想基礎

為甚麼印度人有0的概念呢？有研究學者指出，印度文化中的「虛空」概念，是產生0的思想基礎。印度人發明的0，並不完全作為數字間的空位，而是作為正數和負數之間的一種存在。0不是「沒有」，而是一種「虛空的有」。印度佛教中說的「空」（Śūnyatā），意味事物的虛幻，通常所說的「色即是空」，指的是現象世界歸根結底是因緣聚散所致，是虛幻不實的，但「空」有其肯定的一面，乃人的精神世界空寂明淨，不含染污和煩惱。

印度教則認為，「梵」或「梵天」（Brahmā），亦即泰國的佛教中，華人稱之為四面佛，是聯繫物質世界和精神世界的紐帶。佛教的「空」和印度教的「梵」，兩個概念能夠推演出數字0。正數代表物質世界，負數代表精神世界，0把正數和負數連結。0是唯一和不變的，正數和負數則變換無窮，如同人的物質世界和精神世界。這樣說來，印度哲學和宗教充滿肥沃土壤，我們大概可以明白，印度文明為何能孕育出0。

學者的分析，不知大家看懂了沒有？不懂亦沒有關係，還是每天可照樣用0，只要存款戶口不是0就無問題。的確，理解真實存在的「沒有」，比理解純粹用作填補空位的符號困難得多。或許，懂數字的印度人不歡迎比特幣，是因為他們明白了一些我們未參透的東西，發現了比特幣這類東西，其實是「比較特別弊」也說不定。