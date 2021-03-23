議會選委界新勢力 抗衡功能組別

全國人大通過新的香港選舉制度，引發輿論過去一周熱烈討論，來屆立法會的選舉委員會界別、功能團體、地區直選3大組別之議席分布，當為30/30/30、40/30/20，甚至50/20/20。問題是目前不少分析略嫌粗疏，尤其忽略負責產生特首的選委會，本來就有功能團體的利益勢力包含在內。

選委界別 與功能組別大程度重疊

現時有輿論把立法會新增的選委界別，描繪成一個「代表北京利益」，甚或近乎「直接隸屬中央」的界別。這種說法當然不盡不實：雖然在「愛國者治港」原則下，所有選委必須要以國家利益為重，但只要以「不牴觸中央對港政策」作為前提，選委還是可以為所屬團體爭取政治利益--畢竟未來這1,500人的選委會，將會分成5個各有300席的組別，而每個組別又各自代表本港不同政治派系及利益集團。也就是說，將來立法會的「選委界別」與「功能組別」內之政治勢力，具體而言有很大程度重疊。

如何重疊？留意《全國人大關於完善香港選舉制度的決定》第二條，訂明選委會有：〔1〕工商、金融；〔2〕專業；〔3〕基層、勞工和宗教等；〔4〕立法會議員、地區組織代表等；〔5〕香港特區全國人大代表、全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表等共5個界別，當中〔1〕和〔2〕這兩個界別，其實已經包括了以下立法會23個功能組別--

〔1〕選委會的「工商、金融界」：包含了商界（第一）、商界（第二）、工業界（第一）、工業界（第二）、航運交通界、金融界、金融服務界、進出口界、保險界、地產及建造界、紡織及製衣界、旅遊界、飲食界、批發及零售界，共14個功能組別。

〔2〕選委會的「專業界」：包含了法律界、會計界、醫學界、衞生服務界、社會福利界、教育界、工程界、建築、測量、都市規劃及園境界，以及資訊科技界，共9個功能組別。

換言之，就算未來立法會的「選委界別」有50人之多，但假如這50名議員平均分布在選委會的5個界別（即每個界別產生10名立法會議員），則上述2個選委會界別代表之業界，跟原先「功能組別」立法會議員所來自的行業，將會絕大部分重疊，並因而推算有多20名「選委界別」議員（兩個界別各10名議員）可成為業界代表--當然，實際上選委會5個界別各產生多少立法會議員，還視乎投票方式、投票率等因素，這些細節仍有待人大常委敲定。

另一值得分析之重點，是選委會的第三界別「基層、勞工和宗教等界」，既包含立法會之勞工界及漁農界，亦新增「基層界」；另外第四界別「立法會議員、地區組織代表等界」，當中包含了本來就在此界別的立法會「鄉議局」組別，改動後將會新增各類型地區組織，讓它們的代表亦有資格成為選委。

從意義層面分析，雖然新增的「基層界」或「地區組織」代表並非立法會或區議會議員，但這些「政治樁腳」確能照顧地區低下階層利益，故應歸類為「地區利益代表」。按上述推演，選委會的第三和第四界別，將產生20名聚焦地區事務的立法會議員。

綜合以上估算，即使立法會「選委界別」有50名議員，然而由於其中20人仍然代表功能組別下之行業，另外20人則屬於地區利益代表，故對中央而言，可控性較高的「全國性組織選委界別」之立法會議員，實則只剩10人（50減20再減20）--因此，坊間所謂最極端的「50/20/20」方案（代表選委會、功能團體、地區直選的立法會議席分布），從政治利益的角度出發，其實是「10/40/40」（中央/功能團體/地區直選）：即關心功能團體利益的議席，由原先20席加20席達到40席；而代表地區利益的議席，也是加多20席至40席。

以上分析乃是以「50/20/20」方案為基礎，如換成以「40/30/20」方案作推算，則「中央/功能/地區」的立法會議席分布，將變為「8/46/36」；而若以「30/30/30」方案作推算的話，則「中央/功能/地區」的立法會議席分布，便是「6/42/42」。（推算皆假設選委界別的立法會議席平均分布於選委會的5個界別，詳細計算恕在此不贅。）

中央掌控性較高議席 僅佔11%

推算了以上一堆數字以及各個界別的議席分布比例，到底有甚麼政治含義？首先，所謂「中央透過新增的選委界別，直接操控香港議會事務」之指控，基本上不成立，因為中央掌控性較高的立法會議席，實際上只有10席，僅佔立法會90席之11%。

接下來的問題，是拆解新增之「選委界別」，將對立法會「功能組別」和「地區直選」有甚麼影響，從而推測政治運作會怎樣轉變。

影響議會選舉 引發兩大效果

留意無論以「50/20/20」、「40/30/20」還是「30/30/30」作為推算基礎，總的而言，由選委界別所產生的立法會議員，約有4成（12至20人）將代表「業界利益」，另外約4成（也是12至20人）則代表「地區利益」，於是很可能會引發以下兩大效果：

其一，是讓不習慣充滿火藥味的直選辯論、卻有志從政的地區人士，有多一條路進入立法會，間接彌補區議會與立法會在政治層面長期不銜接的制度缺陷，令不同階層的地區利益可以透過選委界別，在立法會層面爭取政策支持和撥款。

其二，是令功能組別內不同行業（如飲食界、航運交通界、金融界等）在新選舉制度下可選出多於一名業界代表：一名來自功能組別，另外一名（或以上）來自選委界別。新做法能避免某些界別的議席長期由某些資深議員、政黨、個別財團所操控，讓原有既得利益集團以外的企業和團體，也有機會透過選委界別選出新一批代表，抗衡舊有勢力，並培訓政治新血。

▲ 全國人大日前通過新的香港選舉制度，引發輿論過去一周熱烈討論，來屆立法會的選舉委員會界別、功能團體、地區直選3大組別之議席分布。（資料圖片）