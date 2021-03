打疫苗「救港」 從「疫下牢籠」破繭

疫情之下,已逾一年不能飛出去看看世界。在香港這彈丸之地,自己的腳印已遍布高山窪地,可以去看看、去認識、去細味的地方都去過了,真的「想飛」出去,重見香港以外的大世界!而且,筆者有責任「要飛」出去,看望身在遠處的幾位老人家!他們餘下的時間未必很多,令我更加着急要飛!

可幸,筆者早幾天已接種疫苗,待打完第二針就可以起飛了。過往一年多積累下來、長達幾十版的「To-do list」終可積極處理。我實再不能亦不會再等,真的要「起飛」了!

既然有比淘寶更方便的網上預約、比麥當勞買漢堡包更短的等候時間,何以仍有這麼多人在「剝花生」、不第一時間接種疫苗,伸手爭取這張能迅速令自己、家人及朋友「回復自由」的機票呢?

筆者相信,是因為香港資訊特別混亂,令人猶豫。所以筆者想分享3項說服了自己,令我立即上網預約打針的科學數據,希望港人不再「自己嚇自己」,錯過了這個走出「半牢獄」生活的唯一捷徑。

(1)打針差不多不會死人

世上當然沒有絕對安全的事,但海量的高質數據能讓我們更準確掌握或然率。近日,社會不斷在香港只得約30萬的接種數字中雞蛋裏挑骨頭,絕對是以偏概全。

香港人熟悉的英國及美國,今天的接種數字比本港多不只500倍,因此我們應盡量運用香港遲別人3個月才起步打針的「後發優勢」,仔細研究英美極貼地的「白老鼠」數據。筆者相信港人身體不是「構造特殊」,理應可直接與其他接種人群的反應比較。

美接種後死亡個案 僅佔0.0018%

美國已完成1.47億劑疫苗的接種(成年人口2.09億),而最受新冠病毒威脅的長者,亦有近70%已經接種最少一劑疫苗。

美國疾控中心(CDC)當然有機制記錄及研究所有接種疫苗後不良反應的個案。中心最新的報告顯示,由去年12月14日開始疫苗接種,至今年3月15日為止,收到1,913宗死亡報告,並已跟進了所有案件,包括研究解剖報告和死者生前的醫療檔案。

CDC的結論是,接種疫苗沒有間接或直接導致死亡(revealed no evidence that vaccination contributed to patient deaths),而死亡個案是1億多接種宗數的0.0018%。極粗略來說,用同一比例放於香港人口,我們可以預期「疑似疫苗死亡」可達133宗。

至於起初「佛系抗疫」、連未達長者年齡的首相也「中招」的英國,其疫苗接種率比美國還佳:55歲以上人口,已有85%接種疫苗;更重要的是,80歲以上人口,96%已接種、70至79歲有95%、65至69歲亦有90%。至今,接近50%英國成年人口已打過針,和美國一樣沒有驚人的死亡個案。筆者居於英、美的多名90多歲長輩朋友亦已順利接種,因此如釋重負,放心地生活。

相比三地,本港長者明顯是最危險的一群,因為接種率極低!其實,英、美的「老友記」不會比香港健康:本港長者不但比他們長壽,而且我們嚴重不健康的超肥公公、超胖婆婆也肯定比他們少。

(2)疫苗的最大短期風險是過敏性休克

一如其他疫苗,新冠疫苗在接種短時間內的最大風險,是身體出現突發性敏感,嚴重者可令人休克(Anaphylaxis)甚至死亡。

過敏性休克 美每百萬有2至5宗

可幸的是,CDC發現過敏性休克極為罕見,每100萬宗接種中只有2至5宗,而且通常會在接種後30分鐘內出現。那麼以香港130萬名長者計算,亦應只有3至6宗。更加令人放心的是,接種者需休息30分鐘以作觀察,接種站亦有抗敏感藥備用。

(3)人生無常 日死150

香港平均每年有近5.5萬人離世,日均近150人,當中佔比最多自然是長者;而疫苗接種計劃又由最需要保護的長者群組開始,計劃初期佔接種人群最多的長者,同樣會佔之後幾天自然死亡數字的一部分。

不過,正如美英的數據印證,接種者死亡與疫苗並無直接或間接關係,閱讀香港數據時也應科學地了解因果關係。人生無常,生老病死是自然現象,在每日150名死者中,除了有人打過針,也可能有幾十人在死前幾天食過叉燒、吃過菜。那麼我們又是否要將叉燒和菜與死亡扯上關係?

歸根究柢,只有「群體免疫」才是終結疫情、拯救生命的真正辦法。嚴厲的社交距離措施表面上可防止傳染,但長時間的社交疏離,不單會重創經濟,更會嚴重傷害我們的生理及心理健康!一年前,美國衞生局前局長Vivek Murphy提出「社交抑鬱」(Social Depression)的概念後,全球各地亦愈來愈多的數據指出,「非疫情相關的健康狀況」有急轉直下的趨勢,例如孤單及獨自居住,會增加死亡率26%至32%!若我們遲遲未能做到群體免疫,那麼疫症以外的死亡數字,可能會比新冠病毒出現之前還高!

抗疫疲勞變絕望 「想飛」出去

這個發現對港人理應不難理解:抗疫逾年,大家由「抗疫疲勞」演進成「抗疫絕望」。餐廳、健身室、戲院、美容院等處所開了又關、關了又開;海外旅遊由香港人生活不可或缺的一部分,幾乎變成了「集體回憶」;三代同堂飲茶成為奢侈、小孩上網課成為常態;一宗宗疫下未能見親人最後一面、家庭摩擦糾紛甚至倫常慘案,變成無人關心的數字!

近年人人愛講「公民責任」、「自己香港自己救」,在本港失業率創17年新高之際,接種疫苗令大家盡快重回正常生活,便是「救港」最直接、最容易、最低成本的辦法。那些講得比天還高的偉大理念,難道都是眼高手低的空談?

筆者深信,沒有一位市民不想從「疫下牢籠」中破繭,一飛沖天。而疫苗正是牢籠的鎖匙,我們正握在手中!待全民打針之日,正是我們再次起飛之時!

▲ 在本港失業率創17年新高之際,接種疫苗令大家盡快重回正常生活,便是「救港」最直接、最容易、最低成本的辦法。(資料圖片)