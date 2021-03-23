打疫苗「救港」 從「疫下牢籠」破繭

疫情之下，已逾一年不能飛出去看看世界。在香港這彈丸之地，自己的腳印已遍布高山窪地，可以去看看、去認識、去細味的地方都去過了，真的「想飛」出去，重見香港以外的大世界！而且，筆者有責任「要飛」出去，看望身在遠處的幾位老人家！他們餘下的時間未必很多，令我更加着急要飛！

可幸，筆者早幾天已接種疫苗，待打完第二針就可以起飛了。過往一年多積累下來、長達幾十版的「To-do list」終可積極處理。我實再不能亦不會再等，真的要「起飛」了！

既然有比淘寶更方便的網上預約、比麥當勞買漢堡包更短的等候時間，何以仍有這麼多人在「剝花生」、不第一時間接種疫苗，伸手爭取這張能迅速令自己、家人及朋友「回復自由」的機票呢？

筆者相信，是因為香港資訊特別混亂，令人猶豫。所以筆者想分享3項說服了自己，令我立即上網預約打針的科學數據，希望港人不再「自己嚇自己」，錯過了這個走出「半牢獄」生活的唯一捷徑。

（1）打針差不多不會死人

世上當然沒有絕對安全的事，但海量的高質數據能讓我們更準確掌握或然率。近日，社會不斷在香港只得約30萬的接種數字中雞蛋裏挑骨頭，絕對是以偏概全。

香港人熟悉的英國及美國，今天的接種數字比本港多不只500倍，因此我們應盡量運用香港遲別人3個月才起步打針的「後發優勢」，仔細研究英美極貼地的「白老鼠」數據。筆者相信港人身體不是「構造特殊」，理應可直接與其他接種人群的反應比較。

美接種後死亡個案 僅佔0.0018%

美國已完成1.47億劑疫苗的接種（成年人口2.09億），而最受新冠病毒威脅的長者，亦有近70%已經接種最少一劑疫苗。

美國疾控中心（CDC）當然有機制記錄及研究所有接種疫苗後不良反應的個案。中心最新的報告顯示，由去年12月14日開始疫苗接種，至今年3月15日為止，收到1,913宗死亡報告，並已跟進了所有案件，包括研究解剖報告和死者生前的醫療檔案。

CDC的結論是，接種疫苗沒有間接或直接導致死亡（revealed no evidence that vaccination contributed to patient deaths），而死亡個案是1億多接種宗數的0.0018%。極粗略來說，用同一比例放於香港人口，我們可以預期「疑似疫苗死亡」可達133宗。

至於起初「佛系抗疫」、連未達長者年齡的首相也「中招」的英國，其疫苗接種率比美國還佳：55歲以上人口，已有85%接種疫苗；更重要的是，80歲以上人口，96%已接種、70至79歲有95%、65至69歲亦有90%。至今，接近50%英國成年人口已打過針，和美國一樣沒有驚人的死亡個案。筆者居於英、美的多名90多歲長輩朋友亦已順利接種，因此如釋重負，放心地生活。

相比三地，本港長者明顯是最危險的一群，因為接種率極低！其實，英、美的「老友記」不會比香港健康：本港長者不但比他們長壽，而且我們嚴重不健康的超肥公公、超胖婆婆也肯定比他們少。

（2）疫苗的最大短期風險是過敏性休克

一如其他疫苗，新冠疫苗在接種短時間內的最大風險，是身體出現突發性敏感，嚴重者可令人休克（Anaphylaxis）甚至死亡。

過敏性休克 美每百萬有2至5宗

可幸的是，CDC發現過敏性休克極為罕見，每100萬宗接種中只有2至5宗，而且通常會在接種後30分鐘內出現。那麼以香港130萬名長者計算，亦應只有3至6宗。更加令人放心的是，接種者需休息30分鐘以作觀察，接種站亦有抗敏感藥備用。

（3）人生無常 日死150

香港平均每年有近5.5萬人離世，日均近150人，當中佔比最多自然是長者；而疫苗接種計劃又由最需要保護的長者群組開始，計劃初期佔接種人群最多的長者，同樣會佔之後幾天自然死亡數字的一部分。

不過，正如美英的數據印證，接種者死亡與疫苗並無直接或間接關係，閱讀香港數據時也應科學地了解因果關係。人生無常，生老病死是自然現象，在每日150名死者中，除了有人打過針，也可能有幾十人在死前幾天食過叉燒、吃過菜。那麼我們又是否要將叉燒和菜與死亡扯上關係？

歸根究柢，只有「群體免疫」才是終結疫情、拯救生命的真正辦法。嚴厲的社交距離措施表面上可防止傳染，但長時間的社交疏離，不單會重創經濟，更會嚴重傷害我們的生理及心理健康！一年前，美國衞生局前局長Vivek Murphy提出「社交抑鬱」（Social Depression）的概念後，全球各地亦愈來愈多的數據指出，「非疫情相關的健康狀況」有急轉直下的趨勢，例如孤單及獨自居住，會增加死亡率26%至32%！若我們遲遲未能做到群體免疫，那麼疫症以外的死亡數字，可能會比新冠病毒出現之前還高！

抗疫疲勞變絕望 「想飛」出去

這個發現對港人理應不難理解：抗疫逾年，大家由「抗疫疲勞」演進成「抗疫絕望」。餐廳、健身室、戲院、美容院等處所開了又關、關了又開；海外旅遊由香港人生活不可或缺的一部分，幾乎變成了「集體回憶」；三代同堂飲茶成為奢侈、小孩上網課成為常態；一宗宗疫下未能見親人最後一面、家庭摩擦糾紛甚至倫常慘案，變成無人關心的數字！

近年人人愛講「公民責任」、「自己香港自己救」，在本港失業率創17年新高之際，接種疫苗令大家盡快重回正常生活，便是「救港」最直接、最容易、最低成本的辦法。那些講得比天還高的偉大理念，難道都是眼高手低的空談？

筆者深信，沒有一位市民不想從「疫下牢籠」中破繭，一飛沖天。而疫苗正是牢籠的鎖匙，我們正握在手中！待全民打針之日，正是我們再次起飛之時！

▲ 在本港失業率創17年新高之際，接種疫苗令大家盡快重回正常生活，便是「救港」最直接、最容易、最低成本的辦法。（資料圖片）