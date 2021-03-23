次針開打防流言 善用數據免誤導

特首林鄭月娥昨天接種第二劑新冠疫苗後，特別提到本地接種率仍可以更好，且批評少數人士在社交媒體傳播失實消息，特別是污衊國產的科興針劑。即使客觀數據準確無誤，經過主觀演繹，一樣可誤導他人，現時正有人藉智利疫情，挫損港人信心，港府要善用自身、科企和傳媒的力量打擊流言，以免疫苗計劃事倍功半。

擴群組利接種 宜設圖表顯走勢

林鄭等高官上月22日替疫苗接種揭開序幕，昨天依時接種第二劑。雖然醫學界提醒次針副作用或較多，但她昨晚表示，沒有任何不適，下午可以如常工作。她早前促請市民打足兩針完成疫苗保護機制，以免前功盡廢。

比起印度長者及長期病患對針劑各有疑慮，印度政府卻不肯擴大接種，令個別醫院僅用了不足1成接種力，港府本月中提升合資格人數至逾550萬後，每天實際接種人數，顯著回升。本地現時每百人約打了5.1針，與澳門的5.8針相近。

市民對疫苗各有偏好，科興和復必泰的每日接種量實際上互有高低，而林鄭上周三透露，爭取打針寬減內地通關和本地防疫安排後，整體「甩底」人數驟減，科興應約比率更是大升，一直企穩在82%以上。港府宜參考英國，善用互動圖表展示打針走勢實況等，不能只發新聞稿或上載PDF檔案。

社媒現有些偏頗惡意的所謂意見領袖，愛以智利2月初開打科興後，新確診不跌反升，來抹黑國產疫苗無效。雖然當地以每百人打了44.3劑高踞全球第3，還提早達成3月讓500萬人接種的目標，但衞生官員早已警告，要等8成國民完全接種後，疫情才能顯著回落，那起碼將是3個月後。

智利約有1,900萬人，由90歲以上耄齡人士打起，明天才擴至59歲以下。當地首都某醫院的深切治療主管Sebastian Ugarte不久前指出，70歲以上民眾多已打針，近期幾乎再沒相關急症，反而多了年輕病人，部分更屬危殆。

扭曲智利疫情 科企傳媒可助打假

智利已採購科興、復必泰、阿斯利康和強生共3,200萬劑疫苗，抗疫成果不止救了政府疲弱的民望，Oxford Economics還剛把當地今年經濟增長預測由4.8%，大升至6.4%。

面對疫情和疫苗流言，美國已求助多家科技巨擘，如facebook一直在移除不實資訊專頁。由於流言最多的Telegram拒絕協助，以色列的11人打假專隊目前只能重點監察，冀預防擴散；澳洲去年亦已設專隊，兼有專題網頁「Is It True」，回應流感針能否防新冠病毒等迹近怪誕的謠言誤解。

本港周五開打第二針疫苗，林鄭昨透露，仍在研究向哪個品牌洽購第4款疫苗。智利豈止不是抗疫失敗例子，港府更可分析對方的疫苗選擇有何啟示，又如何靠協助臨床測試、電子針卡等來確保針劑供應、推高接種率，成為南美洲這重災區的楷模。至於要掃除抹黑流言，環球成功結合官方、科企和傳媒力量的例子，更是不勝枚舉，只待港府全力出擊！

責任編輯：陳楚源