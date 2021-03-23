上山尋復活蛋 昂坪360小童纜車門票1折 行政人員版 04:00 2021/03/23 分享： 黛安收到風，復活節假期間，昂坪360會舉辦「尋蛋滋味360」活動，小朋友只要成功喺昂坪市集搵齊5隻隱藏嘅復活蛋圖案，完成埋指定任務就有機會參加抽獎，獎品包括酒店住宿連昂坪纜車門票、任天堂Switch遊戲機等。即日起至今個月31日預訂復活節（4月2日至11日）門票，可以1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票；仲可以同蛋撻鞦韆、蛋卷搖搖板等特色景點打卡㖭。 本文轉載自《晴報》 ▲ 憑指定小童門票，即可於昂坪市集換取尋蛋工具套裝。 ▲ 蛋卷搖搖板打卡位。 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 7仔預購站 買Printworks主題拼圖 今日 7仔預購站 買Printworks主題拼圖 八卦名利場 - 疫下無比賽 劍后反思運動員責任 今日 疫下無比賽 劍后反思運動員責任 八卦名利場 - 信和幫員工做睡眠測試 提供專業意見 2021/03/22 信和幫員工做睡眠測試 提供專業意見 八卦名利場 - 華潤堂感謝周 多款保健品買1送1 2021/03/22 華潤堂感謝周 多款保健品買1送1 八卦名利場 - 荃灣廣場派1.5萬張贈券 餐飲消費滿$200送$20 2021/03/22 荃灣廣場派1.5萬張贈券 餐飲消費滿$200送$20