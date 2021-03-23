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上山尋復活蛋 昂坪360小童纜車門票1折

行政人員版 04:00 2021/03/23

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黛安收到風，復活節假期間，昂坪360會舉辦「尋蛋滋味360」活動，小朋友只要成功喺昂坪市集搵齊5隻隱藏嘅復活蛋圖案，完成埋指定任務就有機會參加抽獎，獎品包括酒店住宿連昂坪纜車門票、任天堂Switch遊戲機等。即日起至今個月31日預訂復活節（4月2日至11日）門票，可以1折購買小童標準或水晶車廂來回纜車門票；仲可以同蛋撻鞦韆、蛋卷搖搖板等特色景點打卡㖭。

本文轉載自《晴報

憑指定小童門票，即可於昂坪市集換取尋蛋工具套裝。

蛋卷搖搖板打卡位。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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