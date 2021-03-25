保險科技帶動數碼投保　緊記自行網上投保6大智醒貼士

近年網上投保的趨勢有增無減，保險業界亦積極開發保險科技（InsurTech），透過創新科技完善投保過程及開發更多元化的保險產品，為市民帶來更簡便的投保體驗。

網上投保流程講求靈活自主，由物色保險產品、實時查詢、索取報價、核保、確定投保以至繳付保費，均由投保人自己在網上辦理。可自行在網上購買的保險產品，大多以保障型、屬短期性質或結構較簡單為主，例如旅遊、家居、家傭及汽車保險等一般保險產品，亦有定期人壽保險保單、個別合資格延期年金保單、自願醫保產品等，主要為投保人提供基本和必需的保障。

▲ 投保人可自行網上購買的保險產品一般是旅遊、家居、汽車保險等，產品結構較簡單、屬短期性質或以保障型為主。

自行網上投保 須留意條款細則

坊間有不少保險公司開發了數碼銷售平台，更提供在線查詢、即時報價、電子支付，以及網上申請索償等電子服務，方便投保人隨時隨地自行網上選購所需的保險產品及處理相關保險事宜，惟投保人仍要注意以下事項：

(1) 確保網絡安全──盡量避免使用公共Wi-Fi或公用電腦進行網上投保，應直接透過獲保險公司授權的官方網址或流動應用程式登入銷售平台，以及設定難被輕易破解的密碼，以保障個人資料安全；

▲ 自行網上投保時，應直接透過獲保險公司授權的官方網址或流動應用程式登入銷售平台。

(2) 自行評估實際需要及財政狀況──投保前應考慮個人的財務狀況和供款能力，不要因為產品的折扣優惠而草率投保；



(3) 仔細了解保單條款及售後服務──在自行網上投保的過程中，因沒有保險中介人解說保單內容，投保人應先細閱條款及細則，並向保險公司了解相關的售後服務。如有疑問，應盡快致電保險公司查詢；



(4) 審慎回答網上核保問題──在核保程序中，保險公司是基於「最高誠信」原則，相信投保人提供的資料真確無誤。投保人應如實申報，不要為求盡快完成核保程序而虛報資料，影響日後索償；



(5) 留意保障年期及續保程序──在網上自行購買保險產品，由於沒有保險中介人在保單到期日前作出個別提示，投保人須自行留意保單到期日、續保條款及繳費方式，並預留足夠的時間辦理續保；



(6) 享有冷靜期權益──投保人在網上自行購買長期保險保單，如定期人壽保險，同樣享有冷靜期權益。投保人於收到保單或冷靜期通知書後起計21日的冷靜期內，有權向保險公司申請退保，惟每間公司取消保單的程序各有不同，投保人應預先了解清楚冷靜期內退保的手續。

如欲了解更多有關自行網上投保的資訊，可瀏覽保險業監管局的「數碼投保」專頁：https://www.ia.org.hk/insurdigital_tc

保監局疫境「變招」 便利保險銷售

2019冠狀病毒病疫情改變了不少行業的生態，保險業界也不例外，社交距離措施為保險中介人與投保人的互動帶來限制，但同時加快帶動保險科技的應用。為便利市民可在疫情下投保，保險業監管局（保監局）於去年2月起推出臨時便利措施，讓市民可透過網上、電話、郵遞或視像會議等非親身銷售渠道，購買特定的保障型保險產品，包括合資格延期年金保單、自願醫保產品及定期人壽保險保單等，以減低保險中介人與投保人因親身會面而受到感染的風險。相關臨時便利措施的有效期更已延長至今年6月30日。



制定措施保障投保人利益

在臨時便利措施下，保監局亦確保投保人的利益不會受損，並要求保險公司和保險中介人在銷售時，必須向客戶清晰披露產品的重要資料，保單的冷靜期亦須延長至不少於30日，確保保單持有人得到公平對待，以及有合理時間仔細審視保單條款。

（資料由保監局提供）