業績期派發成績表  認清四大揀股指標

每年2至3月，港股又迎來一輪業績高峰期，在各上市公司派發的「成績表」中，不少投資者特別注重派息元素，期望找出實力雄厚的藍籌股，或潛力優厚的股壇新貴，盡握投資先機。不過，業績報告內其實潛藏大量具參考價值的數據，想揀選值得投資的優質股，不妨認清當中四大參考指標！

指標一：審視收入來源

上市公司發布業績報告，若盈利增長較市場預期為佳，可能會被視為值得買入的正面訊號。以2月下旬公布業績的某電力公司股為例，去年全年盈利按年增長約1.5倍，業績理想，故即日升幅即見擴大，全日收報上升1.45%。不過，業績錄得增長並不代表公司收入必然穩步上揚，宜留意有關收入是來自主要業務，抑或屬非營業收入，如利息收入、出售資產收入及投資收益等。若是前者，反映公司業務穩健，前景可期；後者較為浮動，特別是投資收益，其在市況波動時有可能構成虧損風險。

指標二：派息未必與業務掛勾

收息一族多聚焦於派息，不少投資者一般較看重上市公司的業務及行業前景。派息並非必然與公司的業績掛勾，例如部分藍籌股雖股息率相對偏高，但行業趨勢備受看淡，股價或會反覆波動，可能引致「賺息蝕價」。反之，如果科技及物業管理等處於增長軌道的行業，業績表現持續強勁，有機會帶動股價上升，惟基於正拓展業務及市場，需投入較多資金，派息自然較少。投資者應先評估首要投資目標是收息，抑或捕捉增長機遇，再作入市決定。

指標三：留意開支及負債

經營任何生意離不開成本投放，觀看業績報告的盈利增長以外，也要留意整體開支及負債情況，若過高或反映其財務出現問題。常見的開支除銷售開支外，亦有行政開支、研發開支及融資成本等。開支通常愈少愈好，但對工業或科技企業來說，研發開支較高，或正面反映公司重視開發新技術與產品，對長遠發展有機會是好事。當然若有關開支佔去收入的八至九成，則可能過於冒進。

指標四：關注未來發展動向

作為投資參考，除了解公司過去一年或不同季度的業績表現外，亦應了解對市場前景的展望及未來發展部署，以全面評估其投資價值。既可從閲覽業績報告的前景展望部分略知一二，也可留意業績公布記者會的答問環節，看看集團管理層在這個範疇有何具體的分享。以某電力公司為例，其業績報告就明確闡述集團將繼續重點發展低碳項目，並積極在大灣區這個新興區域尋求機遇，有助增強投資者的信心。

股神巴菲特說過：「潮退後便知誰沒穿泳褲」今年上市公司的業績皆覆蓋了疫情對整體經濟及營運帶來的衝擊，若其業績及估值仍然理想，等同在「潮退」下通過壓力測試，對尋找穩定回報的投資者可能是長期持有的上佳之選。此外，股價升跌受多重內外因素影響，除了從業績報告審視公司的盈利能力及發展遠景等基本要素外，也應將公司估值、整體行業前景，以至政策變動的影響，納入考慮因素，方能作出最佳的投資部署。

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