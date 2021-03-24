市場大的優勢是，新的技術和潮流，原本可能較小眾，但在社交平台吹風後，隨時有大增長，即如現在內地也開始流行的虛擬偶像及虛擬人經濟。說到好像科幻未來的事，但經已發生，並活躍於次世代文化愛好者。那些通常在電腦或手機上出現的臉孔是電腦建模設計出來的，但那帶來的粉絲和消費是真的。現在中國較出名的有洛天依（上過春晚），還有時尚博主翎，大牌的時尚雜誌甚至也找她去拍內容。

簡單而言，它們（抑或用她們？）被設計成極有個性，外形獨特漂亮。出現時可以是在野外郊遊，也可以在家中閒躺。當然可以隨時更換衣服或裝扮，在面向粉絲的直播過程中，可接受打賞，又或者就如真人的流量紅人一樣，坐進直播室做起賣貨主。這市場快速發展，主因是中國（如B站）其實有一個基礎好大的二次元社群，即愛看少年漫畫、動漫、外國虛擬偶像、各種天團的年輕群。當然，成人或愛觀察的人平日都較不察覺這群體有多大，因為當中好多粉絲都是自己一個人關起來去欣賞或參與，投入到那個虛擬世界。

由於現在設計技術已相當普及，懂編程的已能自己買器材和軟件來自己設計人物。幾位內地大紅的偶像，都只是由一個業餘愛好者單打獨鬥完成。至於參與的粉絲，也可以自己挑選身份及外形，登入不同的綫上活動中。

據業者估計，虛擬偶像又好，真人偶像也好，未來綫上的虛擬演唱會，才是最賺錢的大生意。他們正效法美國的Rap歌手Travis Scott，在一些重要的遊戲社區中，引入明星（即由歌手自己演繹，但在遊戲活動中其外形及動作則可天馬行空），面向在綫群體，製作和巡迴成本都大幅減低。