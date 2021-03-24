參考丁屋政策 處理港房屋問題？

在剛結束的「全國兩會」所處理的香港議題，除了「選舉委員會」改革外，還有另一重頭戲，就是將香港房屋問題定性為處理香港社會「深層次矛盾」的第一大任務，而香港政府亦已在日前開始有所行動，可見香港房屋問題對特區和中央政府的重要性。當然，香港是一個港口城市，在地理上不同於倫敦或北京，並不是一片大平原的「中心地」，地界固定，不可以四方八面地平面擴張。所以就算有國策支持，要在有限的土地上大幅增加房屋供應，也恐怕不是三五年內能做到的事。

業主多中產 樓價跌易引社會不穩

說到香港的房屋政策，其實自1997年回歸和金融風暴以來，政府內部其實一直知道問題所在，但每當要落手解決問題時，馬上陷入一個兩難局面：如何可以大幅增加房屋供應，而不令樓價下跌？從房產配置角度來看，香港的自置居所住戶在全港總數佔比一直在50%左右，即只有一半人有自置物業，而且多是「沉默大多數」的中產階級。他們基本上都以房屋作為一生人勞力工作後所擁有的主要資產，所以房屋價格的波動，特別是向下波動，是非常容易引起社會不穩定，例如負資產最惡劣時期，發生業主不堪負債重壓而自殺的新聞。

但倒過來說，香港有一半人自置物業，即原來又有另一半人口沒有自置物業，特別是年輕一代。立法會秘書處本月初發表的研究報告顯示，首次置業人士的平均年齡於2019年已推遲至44歲，對於已婚夫婦來說，待成功置業，可能已過了生育的時機，談何生兒育女？

置業與否各半 政策難平衡

如是者，根據簡單的供需分析，假如我們要有意義地增加房屋供應，很自然會將房屋數量增加到會令樓價下跌；要是樓價下跌，即政府在解決香港一半人的「上樓」問題時，同時也在為「有樓」的另一半人製造新問題。特別是香港經濟容易受到外圍因素影響，光憑一片好意，但平衡點拿捏得不夠準，則非常容易「中伏」。

說到外圍因素，我們說「香港房屋不足」，頂多只能判斷樓價呈向上的趨勢或方向，但上升幅度的急緩快慢，卻是在乎於利率的升降。可是現時如果香港要加息，不是說不可能，但會是非常艱難的決定，而且現在才開始想已太遲。自2010年樓市「辣招」推出以來，香港今日樓市基本上已是用家市場，「房屋不再是用來炒」。雖然2016年人口普查時已發現，逾65%的香港住宅已完成供款，無按揭在身，但又再反過來說，即加息影響最深的，將會是在「辣招」推出後「上車」，真心支持和「賭身家」響應政府政策、剛開始買樓供樓的年輕殷實人家。

總而言之，今日特區政府要全面出擊處理房屋問題，需要面對的大原則，或說是客觀環境不可逆轉的限制有三。第一，就是香港樓價要維持穩定，房屋要有意義地大幅增加供應，但又不能導致樓價大幅下跌；第二，就算港府的土地政策能實行「休克療法」般的突然改變，但始終營建需時，新樓供應量也不可能在3至5年內大幅增加，可是「社會撕裂」卻是立即需要解決的問題；第三，正如財政司司長陳茂波所述，香港因應對新冠肺炎疫情，現已處於財赤之中，不可能再大額「派錢」去解決問題，所以最近「明日大嶼」亦已較少人打鑼打鼓去推動。

「丁權」現代化 騰房屋供應？

香港70年代的「丁屋」政策，雖然今日有它的結構性問題，但在數十年前，作為臨時性措施，的而且確曾成功為新界地區帶來接近50年的繁榮穩定，當中的成功經驗亦可能有值得參考之處。例如當日的「丁權」概念，今日可否加以現代化，不論男女，擴充至所有在香港出生、土生土長、未「上車」的香港人，都擁有「優先購買」或「以較低成本」購買本地樓的特殊地位，而且可以轉售？如此一來，也可鼓勵在香港高樓價下儲不到首期、無能力在香港置業的老百姓，透過出售自己的「新丁權」，獲得資本前往外國或大灣區，展開相對舒適的新生活。

進一步去想，若要為公平起見（其實亦為權宜），現有的土生業主，如果願意出售所有在港的自置物業，亦應可獲得這種「新丁權」。這對於現時有在香港置業、處於「收成期」準備退休的嬰兒潮一族，出售「新丁權」可令他們有額外的新誘因去賣樓離港退休，繼而可以在不動用特區政府財務資源的情況下，就能在兩三年內騰出多一點房屋供應，「動用社會資源，解決社會問題」，對政府而言是無本萬利，皆大歡喜。

▲ 香港業主多是中產階級，基本上都以房屋作為一生人勞力工作後所擁有的主要資產，所以樓價向下波動非常容易引起社會不穩定。（資料圖片）