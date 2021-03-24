消除負面標籤 食物援助更到位

英國有球星受個人經歷啟發，致力消除民眾對食物援助的負面印象。全球疫下經濟受挫，令更多人依賴食物援助，本港不少人更是首次需要援助，社會需努力消除社福相關的標籤，鼓勵他們求助。

英球星自身經歷 籲勿感羞恥

曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）去信國會議員，講述自己兒時若沒有食物援助，就可能沒有今天的自己，促請政府繼續在疫情及假期期間為學童派發食物券，成功令當局在24小時內「轉軚」。該球星高度關注兒童食物貧窮問題，有小童寫信感謝他，他表示得到別人幫助時不應感到羞恥，而是日後設法回報他們的善意。

美國自列根時代便有所謂「福利女王」（welfare queen）的都市神話，形容不勞而獲、一味蠶食社福系統低收入單親母親，令援助成為負面詞語。

本港也曾有立法會議員撰文指，社會福利諸如長者生活津貼帶有標籤效應，令不少有經濟需要的長者沒有申領。

疫下經濟受到重創，不少人首次需要依賴食物援助度日，但往往因為面子因素羞於求助。澳洲昆士蘭大學一項研究顯示，當地25%至40%大學生面臨食物貧窮，但此問題一直得不到重視，與擔心他人目光有關，而缺乏食物對學生的身心健康、學業成績及人際關係皆可帶來損害。

有首次求助者 覺自己似行乞

本港社署數字顯示，食物銀行去年首10個月接獲的申請宗數近1.6萬，超過前年全年總數。惜食堂表示，主要服務對象由長者轉變為基層家庭，不少人士來自中產，包括原先月入數萬元、疫下收入減少或失業，有求助者首次求助不知服務如何進行，更有人認為自己似是行乞。

此類情況或會愈趨嚴重，據美國皮尤研究中心報告顯示，去年全球中產階級的人數下降9,000萬人，而貧困人口（每日收入不到2美元）則增加1.31億人。中產收入下滑，往往意味着需要得到更多援助，然而不少人或擔憂社會負面標籤而卻步。

社區雪櫃 取你所需送你所想

賽馬會在疫下推出「逆境同行食物援助計劃」，其中的「自在食」速凍餐自助提取機服務做法便較有參考價值，有需要人士可透過特定卡片上的二維碼到食物領取機取出食物，既方便不同作息時間人士及衞生，亦可照顧有需要人士的自尊心。

本港更有市民自行實踐類似理念，例如在社區擺設沒有插電的社區雪櫃，寫上「取你所需，送你所想」等顯眼字句，鼓勵市民將多餘食物放入，待有需要人士路過時可以按需要取走，有如電影《麥路人》中的情節。透過此類方法幫助有需要人士無需考慮被標籤的問題，或可助他們疫下得到迫切所需的援助。

▲ 全球疫下經濟受挫，令到更多人需要食物援助。圖為惜食堂製作飯盒援助有需要人士。（資料圖片）