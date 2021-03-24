某日忽發奇想：「如何選購適合自己的胸圍？」這個對女性如此貼身和重要的課題，竟然無人正式教過。女性由發育開始，就要與胸圍展開「長相廝守」的旅程，歷時數十載，但很多女性選擇胸圍跟選擇人一樣，仍是一頭霧水，孰對孰錯，甚或適合與否，一路走來都是懵查查，即使選錯都自以為啱。找個對的人要天時地利人和配合，但找個對的bra，絕對是女性可全盤掌握的，而且亦是自己責任。但這麼重要的課題，我的知識卻竟是那麼貧乏！

想起吾友黎先生是女性內衣製造商，有「胸圍大王」之稱，不少我們熟悉的女性內衣品牌，皆是他合作多年的客戶。於是，馬上致電請教：「大王，我想學習一下，何謂一個絕世好bra呢？」黎氏乃性情中人，為人熱心，在電話另一端爽直一諾：「得！得！得！我介紹對這方面有專業知識的『胸圍專家』H給你認識，她必定能為你釋疑。」

走上胸圍大王的公司，黎氏先帶我看不同樣本，讓我觸摸不同的物料，並解說胸圍在西方歷史的演進、日本的品質管理如何嚴格、法國的設計如何精細、現代的內衣生產用上甚麼科技、不同市場有甚麼不同的口味和需求、香港市面上哪些胸圍牌子的用料優質、這個行業未來的趨勢如何等等，真真大開眼界。

我更驚覺，女性每天穿着這麼貼身的內衣，背後原來蘊藏着一套專業學問。「至於如何選購適合自己的胸圍，我留待資深和專業的『胸圍專家』H解答，始終由女性密斟比較方便。」說時遲那時快，胸圍大王剛說完，門鐘剛響，一位優雅的女士帶着微笑走進來，當天我得「胸圍專家」H傳授選購知識，畢生受用，明日跟各位分享。