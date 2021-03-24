青年打針遏傳疫 盡快再擴接種群組

港府昨日表示，考慮再擴大新冠疫苗優先群組，16歲以上全可接種。本港要達至群體免疫需時，讓更多人合資格接種，緩減未來超級傳播風險，屬情理之中。年輕人社交頻繁，容許他們打針，肯定有助遏疫，亦能騰出空間迎接新針劑，但當局仍要小心規劃，以免出現短缺或其他意外。

年長新症銳減 防年輕無病徵

特首林鄭月娥指出，視乎情況再擴大接種群組至16至29歲人士。籌劃打針的公務員事務局局長聶德權亦表示，將盡快擴大群組，16歲以上皆可打針是最終目標。

本港目前5.4%的接種比率在亞洲來說算是不俗，但新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅預測，最快都要年底才有至少70%市民打針，達至群體免疫，現時仍待更多30至59歲人士打針，改善接種氣氛。

新冠肺炎爆發以來，約25%染疫者為60歲以上，惟踏入3月，年長新症銳減，僅佔10%，有7天錄1宗、5天完全沒有。保護高危長者現時稍微沒那麼迫切，改為容許和鼓勵更多年輕人打針，可算合情合理。

超級傳播事件，一直是多地疫情失守的關鍵。美國曾有估計，60歲以下傳染病毒的風險率，比年長人士高3倍，不難理解社交活躍的年輕人，為何更易成為超級傳播者。南非去年12月的第二波疫情，正是學生大開派對慶祝學期完結，疊加變種病毒所觸發；阿根廷近日有學生到墨西哥畢業旅行，一次過44人確診；本港的URSUS健身室群組亦以較年輕人士為主。

新冠病毒一大危險之處，正是染疫不自知，本港昨天有12宗新確診，當中3人屬30歲以下，悉數沒有病徵，藉打針減少傳播風險，可謂至關重要。不少地方由最年老群組開始接種，但智利、加拿大等近日均發現，多了未打疫苗的年輕民眾送院後病危。

礙於疫苗供應緊張，很多全力打針的國家目前只能開放至50多歲人士，僅少數如以色列、美國阿拉斯加和密西西比州例外，港府能選擇再次擴大群組來加快打針進度，同時騰空超低溫儲存設備來迎接新一批復必泰疫苗，可說相當幸運。

美國不時有州份因為太急進擴大接種群組，令公眾要驅車跨區搶針，香港應未至於如此。不過，16歲以上人士畢竟佔了全港近9成人口，約有650萬人，但已抵達的疫苗暫僅逾230萬劑，必須小心規劃分配。

防新群組搶針 列貨量安人心

倘若港府能仿效紐約市，以圖表數據詳細列出手上所擁針劑，再對照接種進度，應可紓緩公眾對任何一款針劑會突然短缺的疑慮。各大藥廠對青少年的研究相對較少，實際上亦僅小量16、17歲人士曾接種復必泰，故港府將須謹慎研究最終怎樣擴大相關接種，才能完全避免出現亂子而助長疫苗猶豫。

一些港人尚在觀望全面接種疫苗之後的成效和副作用，但愈早接種，愈快能產生抗體，保護自己和身邊人，社會整體達至高接種率，亦是經濟復常的先決條件。不論老中青，一旦符合資格後，切記善用資源，應打盡打，攜手抗疫！

責任編輯：陳楚源