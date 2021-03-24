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高盛CEO承諾 減初級分析師負擔

行政人員版 2021/03/24

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【本報訊】美國華爾街是打工一族夢寐以求的高薪厚職，而作為華爾街頂級投資銀行的高盛（Goldman Sachs）對畢業生更是有着極大的吸引力，不過高盛的職場環境又是如何？

近日高盛一群入職剛滿一年的初級分

...

欄名 : Good Job Insight

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高盛（Goldman Sachs，美：GS） 美國 銀行 金融 壓力 在家工作 投資銀行 工作時數 薪酬待遇 行政管理

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