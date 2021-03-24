高盛CEO承諾 減初級分析師負擔 行政人員版 2021/03/24 分享： 【本報訊】美國華爾街是打工一族夢寐以求的高薪厚職，而作為華爾街頂級投資銀行的高盛（Goldman Sachs）對畢業生更是有着極大的吸引力，不過高盛的職場環境又是如何？ 近日高盛一群入職剛滿一年的初級分 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 蘋果女性員工 佔34%創新高 2021/03/23 蘋果女性員工 佔34%創新高 倉庫工作遊戲化 亞馬遜員工獲積分 2021/03/22 倉庫工作遊戲化 亞馬遜員工獲積分 科學園網上職業博覽 創科職缺逾2400個 2021/03/19 科學園網上職業博覽 創科職缺逾2400個 1400間日企WFH 營運成本慳5千億 2021/03/18 1400間日企WFH 營運成本慳5千億 偶像結婚要「療傷」 日企推另類有薪假 2021/03/17 偶像結婚要「療傷」 日企推另類有薪假 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 美國 銀行 金融 壓力 在家工作 投資銀行 工作時數 薪酬待遇 行政管理 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入