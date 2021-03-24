高盛CEO承諾 減初級分析師負擔

【本報訊】美國華爾街是打工一族夢寐以求的高薪厚職，而作為華爾街頂級投資銀行的高盛（Goldman Sachs）對畢業生更是有着極大的吸引力，不過高盛的職場環境又是如何？

近日高盛一群入職剛滿一年的初級分

...