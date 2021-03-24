AI如何幫助我們生活？

隨着近年創新科技的迅速發展，人工智能（Artificial Intelligence，AI）不再是科幻電影的橋段，而是實實在在地存在於我們的日常生活之中，為大家的生活增添輕鬆與便捷。

AI是指以人工編寫的電腦程式，透過物聯網、大數據、機器學習和深度學習等技術，讓各種機器能夠模仿人類具智慧的判斷、學習和運作。最廣為人知並一度掀起全球熱話的AI事件，當數2016年的人工智能圍棋選手AlphaGo，擊敗了圍棋世界冠軍李世乭，震驚全世界，令大家意識到原來AI的「智慧」可達致這種高度。

科技強國日本是其中一個致力發展AI的國家，其AI技術早已成熟至成功發明具有情境對話、唱歌、跳舞等功能的家務機械人，除了幫助用家處理家務，更滿足他們陪伴和娛樂的需求，引證AI的應用已逐漸融入日常生活。

各行各業積極應用AI

AI技術並不限於製造家務機械人，各行各業都正積極引進和融合AI的應用，藉以增強公司的營運效率和提升服務質素。以農業為例，智慧農業已陸續在各個農業生產國使用，由農作物的生長監測、蟲害防治至果實採摘等，利用AI技術來提高農作物產量。

在醫療行業，AI技術亦有助預防和醫治疾病。國際醫學研究期刊在2020年8月發表了一篇「人工智慧如何讓醫療更加先進」的論文，文中提到已有醫療機構利用AI和大數據為基礎的疾病預防模式，作為中風和癌症檢查的臨床決策支持系統。除此之外，AI技術更發展至診療及影像識別、藥物開發和健康管理等範疇，全面提升醫療服務質素。

在金融行業，AI的應用也十分廣泛，例如信用卡公司會利用AI檢測異常情況，以防止信用卡欺詐；金融機構開發智能機械人作顧客服務，提升客戶服務體驗。在信貸行業，財務機構亦會採用AI計算顧客的財務狀況來制定貸款方案。

AI在貸款界的應用



在香港，只有少部份一線信貸公司會採用AI技術以作貸款批核，Cashing Pro就是其中之一。Cashing Pro採用AI技術，精準計算申請人的財務狀況，度身定制最合適的貸款額和利率，讓客戶享受個人化的AI貸款服務。AI技術亦可提升批核效率，大大縮短批核時間。借貸人提交申請後，最快10分鐘可得知批核結果、貸款最快即日到手。

AI發展未完全成熟



但到目前為止，我們也不可以全程依賴AI，因為始終AI的發展技術未太成熟，例如坊間有些信貸公司在客戶服務方面只會全程依賴AI chatbot作解答，借貸人如果在AI chatbot查詢一些複雜的貸款問題、或者想致電給真人客服人員，這時AI chatbot 就有機會遇到困難了⋯⋯Cashing Pro除了AI chatbot之外，客人還可以在AI chatbot中隨時要求切換到真人客服作解答，如果客人還有疑問，也可以即時致電給真人客服作貸款查詢。

息隨本減還款更具彈性

還款方面，Cashing Pro的客戶可到全香港各7-11（7-eleven）便利店，透過專屬還款QR code入數並上載收據，快捷方便。而Cashing Pro設有「息隨本減」機制，貸款人如果手頭鬆動，可以償還高於最低還款額的金額，下期利息便會根據最新剩餘的本金計算，利息會較上一期少，有助減輕利息支出，比起定息定額的還款計劃更具彈性。

如欲了解更多Cashing Pro貸款服務詳情，請按此：https://bit.ly/2Ph6Kgg

科技發展日新月異，AI、大數據分析、雲端系統、物聯網等創新技術陸續在各行各業應用，相信未來一定會有更多創新的產品和服務出現，令生活更方便、更美好，就讓我們一起拭目以待吧！

（資料由客戶提供）