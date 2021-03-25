「胸圍專家」H說，女性着錯bra，或致胸部附近淋巴阻塞，影響健康、情緒、姿態，甚至令胸部變形。原來，女性一生中，胸部大概有六個階段變化：未發育、少女、發育成熟、中年／生育、生育後和老年，不同階段也可能令乳房大小、形態等生變，故必須學懂掌握身體微妙變化。

若只憑慣用尺碼網購胸圍，買錯的機會很大，因為選購還要考慮很多因素，包括身形、厚度、乳房形態、胸圍設計及鋼圈末圈（指內含鋼綫胸圍）所覆蓋的範圍大小等。例如有兩位女性，同樣是36B，但體形屬扁身形抑或圓身形，已可能需要不同的胸圍款式和罩杯，甚或要揀選36B以外的款式才合適。因此，每款胸圍大概只適合10%女士的身形，購買時必須親身試穿。

如何找到適合自己的好bra？H提供了5個寶貴貼士：一、試戴時，胸圍扣應扣最外面那排，肩帶放到最長。二、戴上後，先側身望直身鏡，觀看從杯罩延伸兩旁的胸帶是否成水平綫。若肩帶短，兩旁胸帶就會「戚起」，膊頭亦會被扯，是錯誤戴法。當兩旁胸帶成水平綫、與站立的身體成T字後，可慢慢調校肩帶至舒服而不「戚起」的長度。三、從側面觀看胸圍有否離罩（杯罩太大）或胸壁被擠（杯罩太小）的情況。四、正面再看，驗查胸圍中間有否離身、杯罩有否起皺、有否戴到擠出副乳，又或杯罩鋼圈有否陷入肉內（不能全面覆蓋整個乳房）；再舉起手或嘗試郁動，看看胸圍會否走位，若有以上任何一項情況，這就不是你的好bra，應該放棄。五、胸圍是每日長時間穿着的貼身衣物，必須認真試穿，穿得舒服就是好bra。

這一課胸圍知識，絕對是女性成長必學寶典，而H亦是有心人，公餘常到不同團體傳授秘笈；她笑言，若有女校的性教育課程需要教導正確的胸圍知識和觀念，她也樂意分享（若學校有興趣邀請H講解，可函寄編輯代轉）。能把工作看成使命，旁人也會感受其熱誠，虛心聆教四小時，離別時禁不住跟H說：跟你相逢恨晚啊！