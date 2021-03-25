疫下做義工 戶外行善減孤獨感

青協一項調查發現，大部分港青在疫下精神受到困擾與孤獨。疫情期間長期留在家中，缺乏與朋友實體互動，對精神健康構成風險，青年可嘗試在安全的情況下多進行室外活動，包括慈善活動。

欠互動 近7成港青精神受困

青協「uTouch網上青年外展服務」問卷調查發現，77.2%受訪青年雖不抗拒獨處，但有47.7%感到孤獨，58.8%覺得沒有人真正明白自己，更有69.7%已經出現精神困擾。而青年孤獨的原因包括他人不明白自己的處境（72.3%）、缺乏傾訴對象（68.2%），青年人面對孤獨多以影視娛樂（62.2%）、社媒與討論區（55.9%）、及電子遊戲（54.8%）應對。

青協將會在4月起舉辦一系列活動，包括藝術治療、戲劇治療、正念與藝術介入手法等多類工作坊，亦會提供綫上與綫下輔導服務，紓解青少年孤獨感。

美國北卡羅來納州立大學本月發表的一項研究指，52%青少年的精神健康受損，與戶外活動減少的關係最為明顯，多達64%表示疫下減少進行室外活動，更有77%認為室外活動有助紓緩疫下壓力。不過，礙於當地疫情嚴重，任由他們進行戶外活動並不實際。

本港的疫情則已開始放緩，限聚令下的群聚人數逐步由2人放寬至4人，餐廳堂食、戲院、體育館等公共地方亦陸續對公眾開放。青少年大可在安全情況及遵守防疫情況下，參與4人或以下皆可參與的活動，包括到郊外遠足、踩單車、打羽毛球等。

可按個人喜好做義工

本港現時雖有社交隔離措施，但仍不乏做義工的機會，包括為弱勢群體派發防疫物資及正確防疫資訊，亦有環團諸如清徑先鋒持續組織上山執垃圾活動。不少慈善團體包括食物銀行與動物保護組織面臨迫切人手與資金短缺，青少年可考慮根據個人喜好，參與義工工作，為社會出一分力。

社企亦可善用社媒力量提高活動的知名度，例如英國去年一度瘋傳一個名為Run for Heroes的慈善挑戰，鼓勵人們在室外或室內跑足5公里，成功為當地醫護人員籌集逾500萬英鎊。

美國疫下更有青少年嘗試主動接觸有需要的同輩，為他們提供援助，例如聖路易斯市有名為Kids Under Twenty One的學生組織提供24小時熱綫，讓有精神健康問題或自殺念頭的青少年撥打傾訴，接綫員皆是受過訓練的學生。

本港或無此類組織，但港青閒時在家中瀏覽社媒，亦可設法為有需要的朋輩打氣與聆聽他們的心聲。只要方法妥當，或毋須孤獨捱過疫情。

▲ 本港疫情放緩，青少年或可在安全及遵守防疫情況下，參與4人或以下皆可涉足的活動，例如到海灘幫忙清理垃圾。（資料圖片）