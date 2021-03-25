氣候風險迫眉睫 量度機制不容緩

今年2月中旬，美國德州受到空前的暴風雪侵襲，很多地區遭冰雪覆蓋，甚至斷水斷電，造成民眾生命和財產的巨大損失。氣候變遷之害如此彰顯，讓各方明白，正視和管理氣候變化帶來的風險，實在刻不容緩。對於這場暴風雪，金融市場初時以為僅為天災，但很快發現，若不迅速化解風險，勢必影響到世界能源、芯片、汽車供應鏈等全球金融經濟環節。美國生產頁岩油重地的德州，每日產量遽降，刺激布蘭特期油價格大幅飈升。

氣候所致損失 高80年代4倍

很顯然，與氣候變化相關的風險，牽一髮可動全身，受影響的價值，迄今尚未可知，實在是當今商界和社會面對的最大威脅。目前，因氣候問題所致的損失，較1980年代高出4倍。怡安保險集團的數據顯示，2019年的損失金額達2,320億美元，當中只有710億美元的損失投保，意味其餘1,610億美元，將由納稅人和商界直接承擔。有見及此，監管機構紛紛採取更積極措施，強制企業披露氣候風險。如今多國已針對國內的龍頭企業，制定清晰的披露規定，而氣候風險較集中的金融業，更成重點規管的行業。

再看本港的情況，颱風和風暴潮（強風和沿岸地區水浸）是氣候變化對香港造成的最大損害。香港環境局的研究顯示，若2040年的海平面上升3.5米，香港每5至10年或會受一場極端水災影響，低窪地區更首當其衝。該報告指出，香港未來的夏季將潮濕多雨，而且更為漫長。此外，颱風的頻密度和強度都會與日俱增，令建築物和基建面臨更大威脅。

記得超強颱風山竹襲港，導致本港出現31億港元的保險索償（9成均屬財產損失），此數字尚未計算納稅人和中小企所蒙受的損失。因此，資產擁有人和政府有必要構思更環保、抵禦能力更高的嶄新設計，以減少潛在損失。據地產估值平台Geophy於2019年的一份報告指出，香港估值高昂的房地產市場有機會受沿岸水浸所衝擊，因此城中市值1,100億美元的房地產信託基金將面臨最大風險。

損失程度 視兩大可變因素

必須說明的是，颱風、風暴潮和水災等氣候災害所造成的經濟損失，並非氣候風險唯一的主宰因素。損失的程度還視乎兩項同樣重要的可變因素：當地所進行的經濟活動，以及該地是否對抵禦氣候災害準備充分。經濟活動取決於國內生產總值、通脹、資產估值、都市化、人口等一系列社會經濟因素；至於當地的準備狀態，則是衡量潛在損失的第三項因素。若假設國內生產總值較高的國家擁有最完善的基建緩減氣候風險，未免流於主觀。舉例而言，中國、越南、印尼和菲律賓將蒙受最大的氣候相關風險，特別是颱風、暴雨和河水氾濫的風險；而盡管新加坡亦受海平面上升所威脅，但其面臨的氣候風險最低。換言之，我們在衡量氣候風險時，應同時考慮相關資產於所在地點的風險和受影響程度。

撇開理論和高深的概念，氣候風險往往被錯估定價，在大部分情況下，更未有被視為評定公司估值的業務因素。迄今，我們仍缺乏大型的機制衡量氣候風險，並將此換算為財務風險。

制定風險解決方案 需各方財力

目前應對氣候風險的助力過少，原因是要制定氣候風險解決方案，必須憑藉氣候科學和建立財務模型的深厚知識，還需依靠大數據和超級電腦輔助。若缺少政府、商界及社會雄厚的財政支持，這些方案均難以面世。

甚麼是氣候風險解決方案？以於特定地點投資的房地產公司為例，負責制定氣候風險解決方案的公司，會評估其面臨的各項風險，包括由颱風所致的風暴潮、降雨所致的水災、河水氾濫引發的水災；極端氣溫、山泥傾瀉及暴雨等。

我們面對的一大問題，是物業估值有否考慮氣候風險。如今的答案顯然為否，原因是當下欠奉氣候風險資訊，若有相關數據在手，購買或興建到2030年經常受水浸問題困擾的物業，實屬不智。10年時間看似漫長，但當市場上擁有氣候風險數據，便可立即為物業重新定價。佛羅里達州近期一項研究顯示，純粹基於對洪水氾濫的顧慮，沿海物業自2018年起已跌價5%。根據美國聯邦抵押貸款巨頭Freddie Mac的資料，到了2045年，物業投資將因海平面上升而錄得數以10億元計的虧損。

上述的分析顯示，香港中區因暴雨和風暴潮而引致的水災風險高企。就基建的排水系統而言，交易廣場、國際金融中心等多座商廈面臨高風險。由於此區的經濟活動頻繁，區內企業有必要於制定風險管理策略時，注重氣候風險。

物業估值 應包含未來損失估計

氣候風險的估計有別於「環境、社會及治理」（ESG），必須精細而準確，不能使用代用或概括數據。舉例而言，我們分析了一所上海物業，發現盡管其臨近河流，但由於進行了加高工程，因此面對的氾濫風險低下；然而，假設一切如常，到了2050年，此物業或與上海不少建築一樣，面臨風速達每小時279公里的颱風侵襲，招致重大損失，業務營運更可能中斷。這些對未來損失的估計，不能排除成真的機會，因此理應在制定業務策略和物業估值中，清晰反映出來。

最後，極端氣溫同樣不容忽視。多個亞洲城市夏季月份的氣溫將大幅攀升，令能源消耗上升，除了令電費劇增，碳足印亦會隨之增加。因此，及早推行具有降溫效益和能源效益的措施，無疑是企業精明之舉。

通過壓力測試情境及前向分析，可顯示出氣候風險的影響程度，以及當中衍生的各種機遇。另一點尤其需向氣候變化懷疑論者釐清的，是相關預測的準確性。氣候科學千頭萬緒，雲集多個極需互相依存的模型，因此無論是現在還是未來，要作出預測均充滿變數；資產定價亦如是，下一場危機何時出現、是否嚴重，無可準確預計，但我們仍可作粗略估算。同樣，我們無法準確預知2030年氣候變化問題將如何演進，但憑藉海量的研究，我們仍可基於二氧化碳排放量和同等因素的若干趨勢，大約估計出2030年的氣候會出現怎樣的變化。

每個可能性的或然率亦會因時而異。到了2100年，全球氣溫實際上也許不只上升1.5度，而是2至3度，情況遠為嚴峻，不止可令經濟崩盤，更會威脅人類社會存亡。總而言之，我們不應只聚焦於單一情境，而應宏觀各種可能，因此我們必須進行包含類似壓力測試的前瞻分析。

氣候風險迫在眉睫，但同時亦蘊藏龐大機遇。掌握相關數據和資訊者，將可在競爭中脫穎而出，有能力順勢而行。然而要成事，實有賴各地政府、學府領導大局，高瞻遠矚，不僅聚焦於4至5年的規劃。氣候解決方案不應只是財力雄厚者的專利，應惠及整個經濟體和社會大眾。

▲ 2018年超強颱風山竹襲港，導致本港出現31億港元的保險索償，此數字尚未計算納稅人和中小企所蒙受的損失。（資料圖片）