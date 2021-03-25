印度版《上流寄生族》？ 種姓惹的禍

有捧本欄場的朋友知道我喜歡電影，近日在Netflix上架的印度電影《白老虎》《The White Tiger》，網上影評都稱其為印度版《上流寄生族》，劇情同樣講社會底層百姓的翻身，並探討印度種姓制度，揭示印度城市與農村天差地別生活方式，以及「黑暗的印度」與「光明的印度」之間不可逾越的鴻溝。

《白老虎》男主角巴爾朗，學會開車之後到大城市當有錢人司機，從原本真心服膺種姓制度，到見識種姓制度及社會中種種黑暗面後，用盡方法上位。若他不用那些非常手段逐步往上爬，只能像《上流寄生族》主角一家，活在不見天日的貧窮；僱主們居住價格高昂的別墅，他只能在蟑螂肆虐的地下室待命吩咐，心靈變得扭曲。他為了向更光明處攀去，不惜將更弱勢往更黑暗踹進去，電影就是一個印度低種姓人的血淚故事，講述如何成為一個世代才有一隻的「白老虎」，難得可以改變階級的人，卻從一個天真、正直的人蛻變成另一種扭曲了的人，腐化、邪惡的人。

種姓分4類 職業世襲互不通婚

印度各種種姓原則上是世襲不變，低級種姓不得從事高級種姓職業，但有一種概念叫梵化（Sanskritization），就是用梵語來表達自己，引伸後的意思是向正統看齊，服從婆羅門精神指引。印度種姓分4類只是概括，實際上共有1萬多個種姓和亞種姓，不少種姓一個城市有，另一城市沒有，難以分類，於是給了轉換空間。通過「梵化」，少數的印度人有機會可一步一步將自己身份蛻變，就像《白老虎》主角。方法是逐漸改變職業，或者改變飲食習慣，像高種姓的人一樣吃素，甚至遷居改名換姓。

印度的種姓制度有3,000多年歷史，乃嚴格區分的社會等級制度，梵語為瓦爾納，就是顏色或品質的意思，中國漢譯稱為種姓。種姓分4類，由高到低分別是婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅。婆羅門以前是祭司貴族，掌握神權、壟斷文化；剎帝利是古代國王以下各級官吏，掌握神權之外權力，婆羅門和剎帝利佔有了社會大部分財富；吠舍泛指普通勞動者、中下階層，包括農民、商人；首陀羅以前是指被征服的土著居民，和奴隸差不多；還有一類達利特人，俗稱賤民。

各個種姓職業世襲互不通婚，不同種姓男女所生的子女為之賤民，約佔總人口1/5。去過印度的朋友也許知道，一些司機不會主動和外人同枱食飯，因為天生達利特人。21世紀也已經走過20個年頭了，種姓制度仍揮之不去，就好像美國的種族歧視，長期存在。

印度脫離英國殖民獨立後，雖然從法律上廢除種姓制度，但生活中還是能看到種姓制度影子。要說低種姓「逆襲」，莫迪從吠舍（亦有說介於吠舍和首陀羅之間）這一階層成為總理，是一個例子。他出生在古吉拉特邦，父親是茶商，他從小跟父親賣茶。莫迪的種姓是吠舍，也不算低種姓，至少也排在中間。他出生的年代，種姓制度已經從法律上廢除，所以從法律層面來說，莫迪被允許從事高種姓領域工作。在本身能力和追求下，他拿到政治學學士和碩士，為從政打下基礎，28歲被任命為古吉拉邦一個區負責人。

之所以能選上總理，原因還是搞經濟有一套。莫迪在家鄉古吉拉特邦出任10多年首席部長，通過修路和電力建設，令該邦經濟發展速度常年位列全國之首，可說政績輝煌。再加上被人民尊稱為國父的聖雄甘地，身份也是吠舍，國父都可以是吠舍，那再找一個吠舍當總理有何不可？

印度各邦 語言不通矛盾積累

印度人口近14億，28個邦說着總計千多種語言，加上方言更達2萬種，使用人數超過100萬的語言就有約30種。印度懂英文的，據調查大概1億不到，換句話說，很多印度人之間無法用語言溝通，還怎麼集中力量辦大事？印度的問題在於各邦之間不僅不團結，而且矛盾積累，有些因為水資源，有些因為信仰。就像美國，印度各邦擁有廣泛權力，特別是執法和司法，有些邦天天嚷獨立。

邦治獨立程度高，每個邦又有自己文化風俗和語言，相當複雜。所以有時候即使莫迪的治國計劃很理想，但落實下去一塌糊塗，遠非在老家古吉拉特邦那個樣子，那麼容易。莫迪治國很無奈，或許比天生是吠舍更無奈。

再加上種姓制度，使社會四分五裂，人民之間缺乏團結。有些人種姓思想嚴重，想問題從本種姓利益出發，只對本種姓忠誠，缺乏民族同胞間互助，職業因種姓生來決定，代代相傳，喜歡不喜歡都被迫去做。一些人用不着努力便有好工，享受優厚待遇，就是「好食懶飛都唔憂」，還怎麼會奮鬥？

另一些人，低級種姓只能受苦逆來順受，認為命中注定，「樂安天命」，把希望寄託來世輪迴，於是又限制和束縛了創造精神和積極性。種姓制度就好像是懶惰和宿命論的溫床，所以有人說，同樣人口多，同樣是文明古國，中國比印度發展快那麼多，實力更為強大，一個公開實行，透明而不遮遮掩掩的階級制度，幫了中國一把。