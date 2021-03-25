煞停接種變危機 溝通甩漏速糾正

港府昨早突然應代理商復星要求，煞停接種復必泰，但反應緩慢，亦曾「彈弓手」，即原先叫停丶但稍後開打丶結果又煞停，本來僅為確保安全的預防措施，反過來惹起公眾疑慮，演變成危機處理的挑戰。當局要盡速與復星和製造商BioNTech徹查問題底因，檢討三方溝通機制，確保安全無虞後，盡快重啟接種，以安撫已打了一劑的市民，且穩住尚在觀望人士的信心，以免妨礙抗疫。

澳門反應更快 港停打顯混亂

由於批號210102的復必泰疫苗藥瓶封蓋有瑕疵，港府昨晨10時發聲明，即時暫停接種復必泰，強調並未發現任何安全風險，但謹慎起見，調查期間會封存另一批號210104的針劑。

這本應是小風波，但港府的應對屢顯不足。首先，共用同一批號的澳門，早於8時41分已發聲明，快了港府一拍，起碼可減少當地居民白撲一場。

再者，中山公園、鴨脷洲等多間接種中心昨早都是叫停、復打、再煞停，結果一共接種了1,080劑。萬幸今次暫停只是預防性質，假若牽涉更嚴峻安全問題，當局究竟能否迅即煞停？顯然易見，復星已表明是本港唯一在用的210102批號出錯，如何處理倉庫中的210104疫苗，絕不應拖慢決定。

事實上，全部瓶蓋破裂、鬆脫、滲漏等57次異常，都是港府主動呈報。高官們堅拒詳細透露何時接獲書面通知，惟這對於外界理解他們跟復星和BioNTech的溝通過程，至關重要。

逾15萬接種了第一劑復必泰的市民，很自然期望港府早已和藥廠達成共識，只用包裝完好藥瓶，棄掉「次貨」即可。停打疫苗牽連甚廣，但復星昨早僅單方面以書面要求港澳當局跟隨，顯然殺了港府一個措手不及，反映當局與代理商和藥廠的互動交流必須加強。

海外少見問題 徹查出錯環節

翻查網上報道，復必泰此前幾沒出現過相類包裝問題，只有極少數如愛爾蘭曾有醫院上月發現兩樽滲漏，浪費了10劑。據報，每瓶疫苗製成後都要監察兩星期確保無污染，兼無滲漏。市民亟欲知道，BioNTech有否接獲外國的包裝投訴，如若本港是單一例子，又是哪程序或機構出錯。徹查之後，港府應找復星、以至BioNTech齊齊回應，保證安全無憂。

雖然BioNTech和權威機構如美國疾控中心都建議兩劑最長可相隔6星期，惟原定最快星期六已有港人要打第二針。從抗疫角度，重啟自然是愈快愈好，最好未來一兩天，港府已能正式公布應施打手上疫苗，還是能加快引入完好的新批次，減少須重新預約的人數。

新冠疫苗已通過嚴格臨床安全測試，但畢竟是緊急應市，難免有環節可能出現小紕漏。無論港府抑或普羅大眾，大家都希望接種率能盡早達至群體免疫水平，協助社會復常。主責接種的官員，應立刻夥拍大學和傳媒評估公眾信心有多受挫損，盡快徹查和重啟接種後，也要密切監察預約和接種走勢變化，及早應對。市民自身亦要保持理性，取信科學數據及復必泰往績，應打盡打，別讓疫苗猶豫紮根滋長。

責任編輯：劉婉雯