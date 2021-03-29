中國技術持續創新提升　Global X ETF全新策略捕捉領先企業潛力

中國由過去的「世界工廠」逐步轉型成為下一個創新超級大國，在「中國製造2025」、「新基礎設施」等政策積極推動下，大量資金投資中國創新型經濟的相關主題。由於技術進步加上創新業務模式的發展，不同行業的生態正在快速變革。根據美國國家自然科學基金會的數據，中國對創新科技的投資升幅加快，於2016年超越歐洲，若趨勢持續，未來或有機會超越美國成為全球第一。

中國創新企業不只在本地市場佔據上風，同時在全球市場亦受追捧，成為全球各種高科技產業的領導者。這些中國企業的前景被全球投資者肯定，更被重新估值。最近未來資產環球投資旗下的Global X ETF於市場上推出兩款全新主題式投資策略，包括Global X中國創新者主動型策略及Global X中國全球領導策略，均能夠同時捕捉多個中國發展主題的機會。

一個策略，主動捕捉多個中國創新領導主題

現時「中國創新」的推動力可以大致分為三大類，包括消費模式改變、人口老化及氣候變化。中國市場的結構正在改變，不單是消費者的消費能力提高，消費需求亦向高端產品延伸，除了網上購物增加外，產品客製化也是一大趨勢，足以為「新零售」企業帶來爆炸性的增長。與此同時，內地人口紅利逐步下降，人口老齡化的挑戰刺激對醫療及保健的需求應運而生，除了尋找新的治療方法突破之外，新藥物的開發同樣正在推動醫學界的進步。

此外，中國亦積極應對氣候變化，中國國家主席習近平提出中國在2060年前要實現「碳中和」，即每年溫室氣體的淨排放量要達到零，這意味著電動車、新能源以至能源基礎建設都是中國未來40年的焦點。

「中國創新」主題涉及的行業眾多，潛在可供投資的企業更是數以千計，但重點是如何在眾多中國創新公司中挑選具投資潛力的企業，又不局限投資於單一行業呢？

Global X中國創新者主動型策略由未來資產環球投資集團的亞太研究投資團隊主動管理，該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績，運用主動型管理股票策略，專注投資於中國及與其經濟相關的顛覆性創新行業。該策略探索創新科技市場最新動態，同時捕捉多個涉足顛覆性主題的中國創新企業，包括自動駕駛及電動車、5G、金融科技、醫療突破、數碼學習、潔淨能源等創新主題，一次囊括多個機遇，分散個別行業的風險。

中國繼續站在全球供應鏈的主導地位

自2009年起，中國已取代德國成為全球最大出口國，即使中美貿易糾紛及疫情打亂全球貿易，「中國製造」在全球仍然有增無減。中國出口自去年3月按年增長持續跑贏全球，中國工業增加值亦在4月成功轉正。截至2020年11月，中國在全球出口的比例已達到14%¹，其龐大的製造商和供應商生態系統已深深融入全球價值鏈。此外，美國國家科學委員會的研究指出，中國在2016年已佔全球高科技製造的24%²，反映中國出口的競爭力不再單靠價格，而是體現在其高附加值。

中國在全球價值鏈的地位日漸攀升，Global X 中國全球領導策略正是尋找在全球市場具強勁競爭力、收益穩健而且客戶群基礎堅固的中國領先企業，務求把握中國的全球貿易發展中的優勢。

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Global X中國創新者主動型策略



Global X中國全球領導策略



[1]資料來源：世界貿易組織，2020年。

[2] 資料來源；美國國家科學委員會，2021年1月14日。

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