牛「打嘶嗌」禍地球 海藻口罩來打救

日前談到印度牛，本港西貢又有牛被漁護署套上追蹤頸圈，令牛不適的事件，今天再談一下牛。大家有否聽過，牛嗝（belch），即廣東人叫的「打嘶嗌」或「打思噎」，是造成全球變暖的原因之一，因為牛打嗝排出溫室氣體甲烷（Methane）。

據報道，全世界農場蓄養大約15億頭牛，經常打嗝放屁，不停釋放甲烷。一提起溫室效應，人們首先想到的就是二氧化碳。論排放量，佔比最大的二氧化碳確實是最普遍的溫室氣體。然而，無色無味的甲烷與二氧化碳同樣都是溫室氣體，對全球變暖的「貢獻」，甲烷更比後者高出逾70倍。

全球溫室氣體排放 畜牧業佔逾15%

據聯合國糧農組織，畜牧業每年所排放的溫室氣體佔全球排放量逾15%，而所有交通工具所產生的溫室氣體僅是13%。一般來說，一頭奶牛每年甲烷排放量達110公斤，以牛為首的反芻動物打嗝放屁產生的溫室氣體，約佔整個畜牧業排放量65%。大氣中約有20%至30%甲烷氣體，是牛等打嗝產生的。以美國為例，有9,000多萬頭牛，每年溫室氣體排放中有2%是牛排出的甲烷。

牛有4個胃，或者叫胃室，學名很難記，坊間的叫法，其中大家熟悉一些的，金錢肚是牛第二個胃，用來分解食物纖維，牛柏葉是第三個胃，作用是吸水及發酵。牛擁有哺乳動物中先進的消化系統，4個胃可更有效率消化植物例如草，可以將胃中食物反覆咀嚼，也就是反芻。胃裏各種微生物也很重要，它們將複雜植物成分轉化為可吸收能量，而甲烷正是過程中的副產品，牛主要通過打嗝將甲烷排出。科學家認為，牛所釋放出的甲烷濃度取決於其所吃的食物。

加州有研究人員做實驗，用海藻類（Seaweed）添加在飼料餵牛，發現有助減少甲烷排放達8成。研究人員每天餵牛吃1.5至3安士紅藻類的紫杉狀海門冬（Asparagopsis taxiformis），亦叫蘆筍藻，連續21個星期，發現參與試驗的牛排出的甲烷，減少多達82%。

現今實際情況，部分畜牧界飼養方式有助減少溫室氣體排放，例如美國一些牧場將一半牛糧，改為粟米及高熱量穀物，有研究指高穀糧產生較少甲烷，但其實養殖戶用粟米餵牛，好處是牛會長得肥，肉中布滿漂亮油花，美國人喜歡這樣的口感。這種餵飼方式也有風險，牛胃內的微生物作用是分解草，變成分解粟米可能不大適合，業界要監察牛進食粟米等飼料後，有否腹脹及其他健康問題。

另外，養牛戶用的一種傳統方法，亦令甲烷減少，就是不放牧，關牛在牛欄內，減少牛隻在欄內活動，讓牠們較易肥大，快些可以拿去宰，壽命短些，變相排出的甲烷就少些。

針對甲烷排放，目前在畜牧業一般解決思路，是在牲畜食物中加入添加劑。這些添加能通過改變牛的消化過程，抑制排出甲烷。不過亦有人想到新點子，英國一家公司發明減排口罩，給牛戴口罩，防止牠們打的嗝破壞大氣環境。他們不打算改變動物體內的微生物環境，因為有機會影響牛的成長，令體重不達標，飼養期被迫延長，那麼蓄牧業者就無動力去參與減排。

公司指他們利用口罩，讓牛在攝入正常飼料的同時，亦減少呼出甲烷。他們運用包紮帶原理，口罩能舒適地貼合不同尺寸牛頭，緊貼在牛鼻孔旁，並不是將甲烷罩封不讓排出，而是口罩頂部有一個傳感器，能測量牛呼出甲烷的時間點和百分比。當甲烷水平變高時，口罩將打開一個通道，將這些呼出氣體導向一個裝置，進行氧化反應，內有催化劑，能將甲烷轉化成二氧化碳和水，並排出口罩外。公司稱通過這個反應，能將甲烷全球變暖潛能值降低至原水平的1.5%，而由於牛的甲烷排放95%來自鼻孔和嘴巴，另外的是放屁及糞便釋放。

這個方法總體將減少60%甲烷排放。據報英國皇家獸醫學院曾做研究，這個可穿戴裝置對動物的行為表現與進食情況，並沒造成影響。這些數據還能顯示牛群的代謝效率或染病情況。通過收集、整合數據，團隊能夠在地區甚至國家的層面上，分析牛群甲烷排放水平及健康信息。聽來很理想，想來很遙遠。

英企業發明牛口罩 減甲烷排放

餵牛吃海藻，如果能夠在世界各地大規模實行，對全球氣候變化的改善將會是明顯的，問題是全球10多億頭牛大部分一起吃才有用，小部分地方實行只是杯水車薪。另一問題是，例如美國人的做法，在育肥場（feedlots）飼養屠宰牛，餵肥牠們，添加海藻需要在育肥場才可行，一般牛在屠宰前數月才送入場裏去，那些日子排放的甲烷，只佔一生排放量約1成，其餘9成是在戶外放牧時排出的，而在戶外，給牛餵海藻可行性不高。

講來講去，牛與氣候暖化固然有關，但人類搵牛來搞，不如先顧好自己。人類要進食，而全球食品產業帶來的溫室氣體排放，大部分來自產肉和產奶的畜牧業。美國農業與貿易政策研究所（IATP）曾經有報告顯示，美國規模最大10多家乳品公司的溫室氣體總排放量，與石化燃料巨頭排放量差不多。畜牧養殖帶來的溫室氣體排放不斷增長，和20年前相比，增長至少16%。此所以保育界提倡，人們尤其是歐美群眾，改變飲食結構，少食紅肉與奶製品，換成植物源食物，並大力發展可持續農業，以更綠色方式減少溫室氣體排放。

例如甲烷，說盡壞處，其實牛所吃的植物需靠吸收二氧化碳生長，而甲烷經過年月份解，是提供二氧化碳的來源之一，讓牛有植物吃，牛吃了又排出甲烷。過往還有人從牛隻身上收集牛屁的甲烷，重點是這些甲烷能二次利用，作為氣體能源提供動力。由此可見，世界上或許沒有廢物垃圾，只有沒用對地方的資源。很多東西最初也看似不可能，但當明白了，其實也可行，只是需要尋求箇中的平衡。